Zwei Millionen US-Dollar Bruttoerlös – Medgold Resources schließt Privatplatzierung

Privatplatzierungen, also die nichtöffentliche Emission von Vermögenswerten und Aktien, sind ein bedeutendes Thema in der Bergbaubranche. Nachdem in den letzten Wochen schon Cabral Gold Inc. (Gold) und Oroco Resource Corp (Kupfer) Aktienpakete ausgegeben haben, zieht nun Medgold Resources Corp. (TSX-V: MED, WKN DE: A1W9Z3, ISIN: CA58436R2019) nach. Wie das Unternehmen mit Sitz in Vancouver am Donnerstag meldete, konnte der Explorer eine bereits im Vorfeld angekündigte Privatplatzierungsfinanzierung erfolgreich abschließen.

Emittiert wurden 40 Millionen Einheiten zu 0,05 USD pro Stück. Eine Einheit setzt sich jeweils aus einer Stammaktie und einem Optionsschein zusammen, der den Inhaber binnen dreier Jahre nach Abschluss zum Kauf einer weiteren Stammaktie berechtigt. Das entspricht einem Bruttoerlös von 2 Millionen USD. Darin inkludiert ist der Verkauf von Anteilen im Gegenwert von 850.000 USD an eine Gruppe strategischer Investoren. Federführend bei diesem Deal war Palisades Goldcorp Ltd.

Handelsbank mit Fokus auf Junioren

Bei Palisades Goldcorp handelt es sich um eine neue, ressourcenorientierte kanadische Handelsbank. Deren Managementteam wird von vielen bekannten Finanziers aus der Branche unterstützt. Nach Ansicht der Bank steht der Bergbausektor kurz vor einem beachtlichen Bullenmarkt, nachdem Junior-Rohstoffunternehmen aktuell auf Generationen-Tiefständen bewertet werden. Palisades positioniert sich daher mit erheblichen Anteilen an unterbewerteten Unternehmen beziehungsweise Vermögenswerten, um überlegen Renditen zu erzielen.

Makler-Courtage und Verkaufsbeschränkung

Im Kontext dieser Finanzierung zahlte Medgold Vermittlungsprovisionen von insgesamt 43.500 USD in bar und gab insgesamt 870.000 Optionsscheine zu identischen Bedingungen aus. Alle im Rahmen der gesamten Transaktion bereitgestellten Stammaktien und Optionsscheine unterliegen einer fünfmonatigen Weiterverkaufsbeschränkung, die bis um 16 November 2020 greift.

Frische Finanzmittel für serbisches Goldprojekt

Medgold ist an der TSX-Venture in Toronto gelistet. Das Unternehmen exploriert Goldvorkommen und ist auf Frühphasenimmobilien in der Balkanregion spezialisiert. Ein erfahrenes Managementteam mit beachtlicher Erfolgsbilanz beim Aufbau von Rohstoff-Wertschöpfungen treibt bei Medgold das Wachstum durch forcierte Exploration und Ressourcendefinition in der aussichtsreichen, aber noch wenig erforschten Region voran.

Der Erlös der aktuellen Privatplatzierung ist für allgemeine Betriebskapitalzwecke und die Weiterentwicklung des Flaggschiff-Projektes „Tlamino“ in der Nähe der Stadt Bosilegrad im Südosten von Serbien bestimmt. Dort besitzt Medgold aktuell zwei Explorationslizenzen auf einer Fläche von etwa 200 Quadratkilometern. Mineralisierungen wurden dort bereits vor Jahrzehnten bestätigt, die Erforschung aber nicht konsequent vorangetrieben. In den vergangenen Jahren konnte Medgold jedoch mit modernen Kartierungen und Explorationsmethoden erfolgreich Goldmineralisierungen lokalisieren.

Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte

Die hier angebotene Berichterstattung stellt keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung dar und ist weder explizit noch implizit als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die hanseatic stock publishing UG und ihre Autoren schließen jede Haftung diesbezüglich aus. Die Berichterstattung dient ausschließlich der Leserinformation und stellt zu keinem Zeitpunkt eine Handlungsaufforderung dar. Zwischen derhanseatic stock publishing UG und den Lesern der von ihr veröffentlichten Artikel entsteht keinerlei Vertrags- und/oder Beratungsverhältnis, da sich die Berichterstattung ausschliesslich lediglich auf die jeweils genannten Unternehmen, nicht aber auf die Anlageentscheidung bezieht. Wir weisen darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter der hanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht. Da wir zu keinem Zeitpunkt ausschliessen können, dass auch andere, Medien, Research- und Börseninformationsdienste die von uns erwähnten Werte im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Mitarbeiter des Herausgebers halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien oder Aktien-Optionen des besprochenen Wertpapieres. Eine Veränderung, Verwendung oder Reproduktion dieser Publikation ohne eine vorherige schriftliche Zustimmung von derhanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt) ist untersagt. Bitte lesen Sie auch unseren Disclaimer: https://www.miningscout.de/disclaimer-agb/.

Laut §34b WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter derhanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann.