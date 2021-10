Zwei Milliarden Dollar verwaltetes Kapital: 21Shares etabliert sich mit Rekordsumme als führender Anbieter von Krypto-ETPs

Noch im vergangenen Jahr war die 21Shares AG, die zu ihrer Gründung Ende 2018 den weltweit ersten Krypto-ETP aufgelegt hatte, gerade einmal 20 Mitarbeiter stark. Wenig später, im Februar 2021, verzeichnete der Krypto-Finanzdienstleister Assets under Management (AUM) von insgesamt einer Milliarde US-Dollar in zwölf Krypto-ETPs – und bietet heute 17 vollständig physisch besicherte und an acht der wichtigsten europäischen Börsen gehandelte ETPs mit einem gesamten verwalteten Vermögen von zwei Milliarden Dollar an. Für die beiden Gründer des Schweizer Krypto-Pioniers, Hany Rashwan und Ophelia Snyder, ist dieser Aufwärtskurs nicht nur auf kurzfristige, mit der Marktentwicklung einzelner Assets verbundenen Trends – wie den zum 5. Oktober erneut auf über 50.000 Dollar gestiegenen Bitcoin-Kurs – zurückzuführen.

„Vielmehr sehen wir im Erfolg unserer beinahe dreijährigen Reise einen Beweis für eine weiter fortschreitende und weitreichende Adoption von Krypto-Assets in der gesamten Finanzbranche“, kommentiert Ophelia Snyder, Co-Founder und Präsidentin von 21Shares. „Sowohl individuelle als auch institutionelle Investoren, die einen Großteil unserer Kunden ausmachen, erkennen in zunehmendem Maß das langfristige Potenzial, das Kryptowährungen als zukunftsträchtiges Mittel der Vermögensanlage und -Vermehrung bieten.“ Ein weiterer Nachweis seien die immer häufiger werdenden Signale der Akzeptanz durch einflussreiche Institutionen wie Zentralbanken, Regierungen und große Vermögensverwalter – wie ein jüngst von der US-Großbank Bank of America veröffentlichter Bericht, der klar zugunsten Kryptoindustrie spricht: sie sei aufgrund ihres starken Wachstums „zu groß, um sie zu ignorieren.“

21Shares Co-Gründer und CEO Hany Rashwan weist anlässlich der zwei-Milliarden-Marke auf das Produktportfolio von 21Shares hin. „Transparenz, Sicherheit und Auswahl sind entscheidende Faktoren, deren Existenz heute jeder Vermögensverwalter demonstrieren muss, um auf den Markt zu bestehen.“ Das gelte umso mehr für die im Wachstum befindliche Krypto-Branche, deren Volatilität mit Diversifizierung auszugleichen sei. „Erfolgreiche Beispiele dieser Diversifizierung sind die drei von 21Shares angebotenen HODL Krypto Basket Indizes, die den Kurs von fünf bis zu zehn Kryptowährungen abbilden.“



Über 21Shares

21Shares verfügt über die weltweit größte Palette an börsengehandelten Kryptowährungsprodukten (ETPs). Mit der Notierung des ersten Kryptowährungsindices an der SIX Swiss Exchange im Jahr 2018 leistete 21Shares Pionierarbeit und erweitert sein Produktportfolio seitdem konsequent mit innovativer Forschung und zukunftsweisenden Ansätzen. 21Shares möchte allen Anlegern eine einfache, sichere und regulierte Möglichkeit für den Kauf, Verkauf und Leerverkauf von Kryptowährungen über bestehende Bank- und Maklerkonten bieten. Onyx, die Emissionsplattform von 21Shares wird sowohl von 21Shares als auch von Drittpartnern für die Emission und das operative Geschäft mit Kryptowährungs-ETPs weltweit genutzt.

