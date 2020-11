Zwei Impfstoff-Aktien im Fokus

1. CureVac (WKN: A2P71U)

Während BioNTech im Wettlauf um einen Corona-Impfstoff vorne liegt, kann das Tübinger Unternehmen CureVac offenbar mit anderen Nachrichten überzeugen: Curevac teilte mit, den Impfstoff auch unter wärmeren Temperaturen als den bisher benötigten -70°C haltbar machen zu können. Das könnte den Transport des Impfstoffs erheblich vereinfachen und scheint den Anlegern zu gefallen: Die in Stuttgart meistgehandelte Aktie steigt rund 7,7%.

2. BioNTech (WKN: A2PSR2)

Für die BioNTech-Aktie geht eine turbulente Handelswoche zu Ende. Nach der am Montag veröffentlichen Meldung über eine baldige Impfstoff-Einführung konnte die Aktie des Mainzer Unternehmens auf Wochensicht um mehr als 15% zulegen. Auch heute notiert die Aktie unter hohen Umsätzen in Stuttgart 2,9% fester.



3. SAP (WKN: 716460)

Die Papiere des Software-Konzerns SAP gehen auch am Freitag als einer der meistgehandelten Titel in Stuttgart um. So notiert die Aktie des Walldorfer Unternehmens heute um 2,5% höher und kann damit ihren Aufwärtstrend weiter fortsetzen.