Zwei Euro-Anleihen von Goldman Sachs

Weitere Suchergebnisse zu "Goldman Sachs":

Die amerikanische Investmentbank Goldman Sachs begibt zwei neue Euro-Anleihen, die ab sofort in Stuttgart handelbar sind. Bei der ersten Anleihe (WKN A3K11V) handelt es sich um eine variabel verzinsliche Anleihe mit einer Fälligkeit zum 07.02.2025. Deren Emissionsvolumen beträgt eine Milliarde Euro. Im Zeitraum bis zum 07.02.2024 setzt sich der Zinssatz aus dem 3-Monats-Euribor plus einem Aufschlag von 1% zusammen. Danach, im Zeitraum bis zum 07.02.2025, beläuft sich der Zinssatz auf den 3-Monats-Euribor plus einem Aufschlag von 0,55%. Hier werden die Zinsen zum 7. Februar, 7. Mai, 7. August und 7. November eines Jahres ausbezahlt.

Bei der zweiten Anleihe (WKN A3K11W) handelt es sich um eine festverzinsliche Anleihe, die zum 07.02.2029 fällig wird. Deren Emissionsvolumen beträgt 1,25 Milliarden Euro. Dabei zahlt die US-Investmentbank den Inhabern einen Zins von 1,25%. Die Auszahlung erfolgt jährlich und erstmalig zum 07.02.2023.

Bei beiden Anleihen entspricht der Mindestbetrag der handelbaren Einheit 1.000 Euro in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 Euro. S&P vergibt für die Goldman Sachs Group ein langfristiges Credit Rating von A2. Goldman Sachs kann die Anleihen vorzeitig kündigen.

Finanztrends Video zu Goldman Sachs



mehr >

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.