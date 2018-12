Zum Festmahl: Unternehmensanleihen des Lebensmittelherstellers ConAgra Brands Inc.

Der amerikanische Lebensmittelhersteller ConAgra Brands Inc. mit Sitz in Chicago hat im Oktober drei neue Unternehmensanleihen mit einem Emissionsvolumen von je einer Milliarde US-Dollar platziert. Seit Mitte Dezember sind diese nun auch an der Börse Stuttgart handelbar.Die Anleihe A2RS82 hat eine Laufzeit von sieben Jahren und ist mit einem Kupon in Höhe von 4,600 % ausgestattet. Ab dem 01.09.2025 ist die Anleihe zu 100,00 % kündbar, bis zum 01.09.2025 kann die Anleihe mittels Make Whole Call Option @0,25 % gekündigt werden.

Die zehnjährige Anleihe A2RS84 verfügt über einen Kupon von 5,300 % und ist mit einer Make Whole Call Option @0,30 % bis zum 01.05.2038 ausgestattet. Ab dem 01.05.2038 kann die Anleihe zu 100% gekündigt werden.

Mit einer Laufzeit von 20 Jahren und einem Kupon in Höhe von 5,400 % ist die Anleihe A2RS85 ausgestattet. Der Emittent behält sich das Recht vor, die Anleihe vorzeitig mittels Make Whole Call Option @0,35 % bis zum 01.05.2048 und ab dem 01.05.2048 zu 100,00 % zu kündigen.Die Zinszahlung erfolgt halbjährlich im Mai und im November. Privatanleger können die Anleihen ab einem Mindestbetrag von 2.000 US-Dollar nominal kaufen, die Stückelung beträgt 1.000 US-Dollar nominal. Die Fremdwährungsanleihen notieren in US-Dollar und können am Börsenplatz Stuttgart sowohl in Euro als auch in US-Dollar abgewickelt werden.Die Rating-Agentur S&P bewertet ConAgra Brands Inc. mit dem Rating BBB.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.