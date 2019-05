Zukunftstechnologien in Deutschland

In den vergangenen Wochen thematisierten die Freien Demokraten im Deutschen Bundestag schwerpunktmäßig das Thema Zukunftstechnologien. Zunächst wurde die Bundesregierung mit einer Kleinen Anfrage zum "Hyperloop" zu den Potenzialen von Vakuumkammern und den Initiativen, welche diesbezüglich ergriffen werden, befragt. Die „Hyperloop“-Technologie ermöglicht die Fortbewegung in einer weitgehend evakuierten Fahrröhre, in welcher Transportkapseln fungieren können. Die FDP-Fraktion betont, dass der "Hyperloop" den Güter- und Personenverkehr der Zukunft grundlegend verändern kann. Deshalb sollten erste Implementierungsversuche dieser Technologie durch die Schaffung entsprechender Rahmenbedingungen unterstützt werden.Die Freien Demokraten stellten zudem einen Antrag, in welchem die Bundesregierung aufgefordert wird, einen gesetzlichen Rahmen für den Rohstoffabbau im Weltraum zu schaffen. Dieser müsse „sämtliche gesetzliche und handlungsrelevante Fragen der Raumfahrt für die Bundesrepublik regeln.“ Die FDP-Bundestagsfraktion sieht im Weltraum einen entscheidenden Wirtschaftsfaktor der Zukunft. Es würden alleine in relativer Erdnähe mindestens 17.000 Asteroiden vermutet, die sich für den Rohstoffabbau eignen könnten. Um Innovatoren und Investoren die nötige Planungssicherheit zu geben, sollte schon heute der notwendige Ordnungsrahmen geschaffen werden.Anfrage und Antrag finden Sie unter den folgenden Links: http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/19/092/1909247.pdf (Hyperloop) und http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/19/089/1908969.pdf (Weltraumbergbau)