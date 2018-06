Zukunftspläne von Fiat Chrysler können Anleger nicht überzeugen - Bayer führt Kapitalerhöhung durch

Wien (aktiencheck.de) - Zum Wochenausklang standen in den USA Titel aus der zweiten Reihe im Fokus.



So habe Lululemon Athletica (ISIN: US5500211090, WKN: A0MXBY, Ticker-Symbol: 33L), ein Hersteller von Yoga-Bekleidung, überraschend gute Quartalszahlen und einen optimistischen Ausblick vorgelegt. Für die Aktie sei es um gut 16% nach oben gegangen.









Weniger gut sei es hingegen für(ISIN: US0028962076, WKN: 903016, Ticker-Symbol: AFT, NYSE Ticker-Symbol: ANF) gelaufen. Der Modehändler habe in Q1 zwar mehr umsetzen als erwartet und den Verlust deutlich verringern können, Marktteilnehmer dürften aber mit einem noch höheren Wachstum gerechnet haben. So habe Aktie rund 8,7% verloren.Für Aktien von(ISIN: NL0010877643, WKN: A12CBU, Ticker-Symbol: 2FI, NYSE-Symbol: FCAU) sei es ebenfalls mit einem Minus von 7,2% deutlich nach unten gegangen. Zukunftspläne eine eigene Finanzsparte aufzubauen, kräftig in die Entwicklung von Elektromotoren zu investieren und den Absatz seiner SUVs und Pickup-Trucks noch stärker anzukurbeln, hätten die Anleger offenbar nicht überzeugen können.Derweil habe(ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) bekanntgegeben, zur Finanzierung der Übernahme von(ISIN: US61166W1018, WKN: 578919, Ticker-Symbol: MOO, NYSE-Symbol: MON) eine Kapitalerhöhung durchzuführen. Dabei sollten 74,6 Mio. Stückaktien ausgegeben werden. Bayer erwarte aus der Kapitalerhöhung einen Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 6 Mrd. (04.06.2018/ac/a/m)