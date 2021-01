Zukunftsmarkt Indien: Leitindex seit 2016 mit 131 % höherem Anstieg als DAX, Rekordnachfrage nach indischen Aktien

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Anstieg des indischen Leitindizes von 98,5 % im 5-Jahres-Rückblick

131 % höherer Anstieg als beim DAX

Weltweite Google-Nachfrage nach indischen Aktien während Pandemie auf Allzeit-Hoch

Erwartetes BIP-Wachstum in Indien 2021 von 8,8 %

MSCI erhöhte Anteil indischer Aktien in MSCI Emerging Markets von 8,1 auf 8,7 %

Binnen der letzten 5 Jahre kletterte die Notierung des indischen Leitindizes BSE Sensex um 98,5 Prozent nach oben, während der DAX lediglich 42,6 Prozent zulegte. Der Zugewinn des indischen Pendants fällt rund 131 Prozent höher aus. Dies geht aus einer neuen Infografik von Kryptoszene.de hervor. Ferner zeigt die Erhebung, dass die weltweite Google-Nachfrage nach indischen Aktien während der Pandemie rapide anstieg und ein neues Rekordhoch erreichte.

Aktuell rangiert der Google-Trend-Score für indische Aktien („indian shares“) auf einem Wert von 53. Den größten Nachfrage-Ansturm gab es im Juli 2020, seinerzeit erreichte das relative Suchvolumen das Allzeit-Hoch. Doch auch jetzt noch ist das Interesse der User nach indischen Aktien deutlich höher als zu fast jedem Zeitpunkt vor der Corona-Krise.

Wie die Infografik aufzeigt, erhöhte der amerikanische Finanzdienstleister MSCI seinen Anteil indischer Aktien in seinen Indizes. Seit dem zurückliegenden Dezember machen jene Wertpapiere 8,7 Prozent des MSCI Emerging Markets aus. Zuvor lag der Anteil indischer Aktien bei 8,1 Prozent.

Zwar versetzte die Pandemie dem indischen Wachstum einen Dämpfer – zumal, da das Land besonders stark von Covid19 betroffen ist. Nichtsdestotrotz erwarten Wirtschaftsexperten, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in den kommenden Jahren weiterwächst. Jenes Wachstum soll sich 2021 auf etwa 8,8 Prozent belaufen. Zum Vergleich: Das deutsche BIP werde Prognosen zufolge rund 4,4 Prozent ansteigen. Bereits im Folgejahr 2022 soll die Kluft deutlich größer sein. Hier steht ein erwarteter BIP-Anstieg Indiens von 7,9 Prozent einem erwarteten deutschen BIP-Anstieg von 2,5 Prozent gegenüber.

„Obgleich Indien mit seinen 1,37 Milliarden Einwohnern eine enorme Wirtschaftsmacht ist, sind die börsennotierten Konzerne oftmals noch unter dem Radar der hiesigen Anleger“, so Kryptoszene-Analyst Raphael Lulay. „Allerdings zeigt die Erhebung, dass sich das Blatt zu wenden scheint“.



Hier geht es zum ausführlichen Beitrag mit weiteren interessanten Informationen und anschaulichen Infografiken:

https://kryptoszene.de/news/zukunftsmarkt-indien-leitindex-seit-2016-mit-131-hoeherem-anstieg-als-dax-rekordnachfrage-nach-indischen-aktien/

Über Kryptoszene.de

Kryptoszene.de ist eine Nachrichten- und Informationsplattform, die Krypto-Interessenten und Anlegern News, Hintergrundberichte, Analysen und Anleitungen zum Kaufen und Handeln von Kryptowährungen anbietet.

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.