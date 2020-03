Zukunftsaussichten bei den Rohstoffen

Gefühlsmäßig ähnelt die jetzige Viruskrise eher 9/11 als der Finanzkrise. Eine Erholung der Wirtschaft und der Rohstoffe wird aber kommen





Die Rohstoffpreise hat es arg getroffen, Chinas wichtige Wirtschaft hat einen gewaltigen Dämpfer bekommen. Schätzungen gehen davon aus, dass die globale Wachstumsrate des Bruttoinlandsprodukts mit rund zwei Prozent die niedrigste seit 30 Jahren sein wird. Der wirtschaftliche Schaden, den der Virus anrichtet, ist das eine. Das andere ist die Verursachung von Schaden durch die Marktpsychologie.







Jedoch, so Experten, sollte sich die Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte wieder vollständig erholen. Die Experten von Goldman Sachs gehen davon aus, dass der S & P 500 Index (er umfasst die Aktien von 500 der größten börsennotierten US-amerikanischen Unternehmen) noch fallen wird. Aber, so etwa Chef-Aktienstratege David Kostin, folgt auf Bärenmärkte, die durch ein bestimmtes Ereignis entstanden sind, eine deutliche Erholung.







Bei Silberminenaktien etwa gilt es besonders einen kühlen Kopf zu bewahren. Denn der Silberpreis ist abgestürzt. Die Gold-Silber-Ratio ist stark nach oben gegangen, bis auf fast 124. Da hilft es nur weiterhin starke Nerven zu behalten, denn die Zeiten werden sich auch wieder ändern. Gute Silbergesellschaften bleiben auch in Krisenzeiten gute Gesellschaften, wie beispielsweise Endeavour Silver oder Discovery Metals.







Endeavour Silver produziert seit Jahren erfolgreich in drei Silberminen in Mexiko. Ein viertes Projekt, Terronera, könnte die größte und langlebigste Mine werden. Weitere Projekte werden in Mexiko und Chile verfolgt.







Discovery Metals konzentriert sich auch auf Silber in Mexiko. Das Hauptprojekt ist das Cordero Silberprojekt, das zu 100 Prozent im Besitz des Unternehmens ist.







Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Endeavour Silver (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/endeavour-silver-corp/) und Discovery Metals (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/discovery-metals-corp/).







