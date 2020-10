Die Zukunft aus Strom – JinkoSolar hebt ab

Das Thema Umweltschutz scheint endlich in der Politik angekommen zu sein. Europa will als erster Kontinent klimaneutral werden und hat dafür den „European Green Deal“ ins Leben gerufen.

Bis zum Jahr 2050 sollen die Netto-Emissionen von Treibhausgasen auf null reduziert werden. In eine ähnliche Richtung gehen die Pläne aus China, das den Anteil der fossilen Energieerzeugung in diesem Zeitraum zumindest auf 20 Prozent senken will. Die dafür benötigten finanziellen Mittel werden bereitgestellt, was sich für zahlreiche an dieser Neuausrichtung beteiligte Unternehmen als Hauptgewinn erweisen dürfte.

Wichtig für die Erreichung der Ziele wird sein, dass für die zunehmende Elektrifizierung ausreichend Strom zur Verfügung steht. Gerade in China setzt man dabei verstärkt auf Sonnenenergie. In den kommenden zehn Jahren soll die Solarkapazität möglichst vervierfacht werden. Branchenexperten sprechen indes davon, dass sogar eine Verhundertfachung der global installierten Solarstromkapazität erforderlich sei, um die ausgerufenen Ziele zu erreichen. Das würde Unternehmen wie die chinesische JinkoSolar natürlich freuen, da hier Solarzellen, Solarmodule und Montagesysteme für Solarmodule produziert sowie über eine Tochtergesellschaft eigene Solarparks betrieben werden. Der Konzern hat zuletzt schon sehr überzeugende Geschäftszahlen vorgelegt und zudem verkündet, seine Tochter Jiangxi Jinko an die Börse bringen und im Sci-Tech-Innovations-Segment (STAR Market) der Shanghai Stock Exchange listen zu wollen.

Die Aktie hat daraufhin mit einem wahren Kursfeuerwerk reagiert. In den vergangenen fünf Wochen hat sich der Börsenwert dadurch mal eben verdreifacht. Viele wikifolio-Trader haben einen Großteil dieser Bewegung dank ihres frühzeitigen Einstiegs mitnehmen können. Vincent Soltau ( Juliette ) zum Beispiel hat bei seinen gestern vorgenommenen Teilverkäufen im wikifolio Tech & GreenTech Aktienwerte Gewinne von bis zu 198 Prozent realisiert. Der Top-Trader, dessen Portfolio vier Jahre nach Eröffnung mit fast 300 Prozent im Plus sowie auf Allzeithoch notiert, ist bei der Aktie seit mehr als zwei Jahren durchgehend investiert. Trotz der jüngsten Bestandsreduzierung zählt der Titel mit einem Depotanteil von rund sechs Prozent immer noch zu den Schwergewichten des nahezu voll investierten wikifolios. Allerdings passt das Unternehmen auch perfekt in die Zielgruppe des Traders, der gezielt nach wachstumsstarken Nebenwerten mit den Schwerpunkten Technologie und „Green-Tech“ sucht.

+297,0 % seit 17.10.2016

+89,7 % 1 Jahr

1,02× Risiko-Faktor

EUR 4.609.843,69 investiertes Kapital

Juliette DE000LS9KKY3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse 20172018201920200200400-200 KennzahlenØ-Performance pro Jahr: 41,3 Prozent Mitspielen statt Kopfschütteln

Dirk Dünnebeil ( Schlingel ) hat sich bei seinem wikifolio Schlingelfolio nicht so stark eingeschränkt, weil er flexibel bleiben möchte. Das passt zu seiner bisherigen Lebensgeschichte, die durchaus als „lesenswert“ einzustufen ist. Bei den Renditezielen gibt sich der erfahrene Börsianer tendenziell vorsichtig und will „nur“ eine jährliche durchschnittliche Rendite von „4 Prozent plus x“ erreichen. Seit dem Start Anfang 2015 kommt er hier auf einen Wert von 8,2 Prozent, obwohl der Crash im Frühjahr das Depot erst einmal zurück auf die Nulllinie geführt hatte. Seitdem ging es aber deutlich aufwärts.

Dazu beigetragen hat auch JinkoSolar, wo der Trader vergangene Woche ebenfalls Teilgewinne – hier von bis zu 179 Prozent – mitgenommen hat. In einem sehr ausführlichen Kommentar beschreibt er u.a. seine Erfahrungen mit Aktien aus der Solarbranche und was sich für ihn im Laufe der Jahre geändert hat: „Anstatt aber wie früher nur kopfschüttelnd daneben zu stehen, profitiere ich dieses Mal auch davon und versuche rechtzeitig rauszukommen. Dass wird mir natürlich nicht am Höchstkurs gelingen - aber ich bin auf der Hut.“ Seine Strategie für die kommenden Wochen gibt er ebenfalls preis: „Lasst die Spiele beginnen - ich bin dabei - rennt meine Guten - treibt den Kurs - bald dreistellig - und wenn der erste Analyst (oder Börse-Online Kommentator) einen vierstelligen Aktienkurs prophezeit und alle Übriggebliebenen dringendst und rot vor Angst, nicht dabei zu sein, die Restaktien haben wollen, dann kommt zu mir - ich verkaufe sie euch dann - so nett und lieb bin ich - und wenn ihr auch lieb seid und ich euch mag, dann vielleicht sogar noch zum dreistelligen Kurs.“

+55,9 % seit 06.02.2015

+18,8 % 1 Jahr

- Risiko-Faktor

EUR 12.308,84 investiertes Kapital

# Name ISIN Handelsvolumen (in Euro) Alle Trades Käufe 1 Tesla US88160R1014 194.718,63 888 51% 2 Plug Power US72919P2020 1.105.344,20 599 50% 3 Amazon US0231351067 6.563.180,95 588 54% 4 Apple US0378331005 298.558,88 518 58% 5 HelloFresh DE000A161408 4.441.165,85 448 58% 6 Bayer DE000BAY0017 1.134.816,82 443 61% 7 BioNTech US09075V1026 220.796,01 441 55% 8 JinkoSolar US47759T1007 154.307,60 410 45% 9 BYD CNE100000296 267.531,32 405 77% 10 NEL NO0010081235 107.934,14 364 55%

Schlingel DE000LS9HT88 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse Benchmarks für Intraday nicht verfügbar2016201820201000-5050 KennzahlenØ-Performance pro Jahr: 8,2 Prozent Die 10 meistgehandelten Aktien der letzten sieben Tage:Alle wikifolios mit JinkoSolar im Depot!

