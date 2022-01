Die Zukunft des Silberpreises

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Einige Finanzexperten sehen beim Silber sogar bessere Aussichten als beim Gold

Von der Nachfrage aus der Industrie profitiert Silber stärker als Gold. Damit ist das Edelmetall grundsätzlich weniger anfällig für Spekulationen als das Gold. Dass die Nachfrage nach Silber steigt, scheint außer Frage zu stehen. Dabei dürfen auch die Schwellenländer nicht übersehen werden, die bei vielen industriellen Silberanwendungen noch in den Startlöchern stehen. Aber auch sie müssen ihren wachsenden Bedarf decken. Und die Silberanwendungen werden immer mehr. Dazu dürfte sich der zunehmende Vertrauensverlust in Papierwährungen gesellen. Wie Gold ist auch Silber ein Anlagevehikel und eine Möglichkeit Wert zu erhalten.





Über das Jahr 2021 gesehen, musste der Silberpreis gerechnet in US-Dollar ein Minus von 5,2 Prozent hinnehmen. In Euro konnte er ein Plus von 0,2 Prozent für sich verbuchen, vor allem aufgrund eines gefallenen Euros. Doch Silber kann mit großen Chancen auf Preissteigerungen punkten. Zum einen sollten die inflationären Trends die Edelmetallpreise nach oben treiben. Zum anderen kommt laut der Europäischen Zentralbank in einigen Jahren der digitale Euro. Diese weitreichende Veränderung kann zu Misstrauen führen und damit Edelmetalle, insbesondere Silber Attraktivität verleihen. Und die Wirtschaft wird sich, vielleicht schon bald und deutlich nach der aktuellen Omikron-Variante der Pandemie erholen und vermehrt Silber ordern müssen. Als Beispiel sei nur die stark wachsende Solarenergie-Branche genannt, die ohne Silber nicht auskommt. Was liegt also näher als sich mit Unternehmen zu beschäftigen, die Silber besitzen. MAG Silver befindet sich auf dem Weg ein primäres Silberunternehmen zu werden. Hauptprojekt ist die Juanicipio-Mine in Mexiko, die zusammen mit dem Partner Fresnillo entwickelt wird. Tier One Silver hat in Peru Silber-, Gold -und Basismetallprojekte im Blick. Besonders hochgradige Bohrergebnisse liefert das Curibaya-Projekt.





Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht.



