Die Zukunft des Büros – Immobilienmarkt vor Zäsur

Die Corona-Krise ändert die Spielregeln auf dem Markt für Büroimmobilien. Während viele Investoren vor allem die Auswirkungen auf Immobilien in Einzelhandel und Gastronomie sehen, erwarten die Experten der Legg-Mason-Boutique Western Asset Management vor allem bei Büroimmobilien eine gewaltige Umwälzung. Dabei besteht durchaus eine Wahrscheinlichkeit, dass in Zukunft nicht weniger, sondern mehr Fläche benötigt wird, nur vielleicht an anderen Standorten.

„Es geht hauptsächlich um die Frage, ob künftig noch die gleiche Bürofläche benötigt wird und ob Sicherheit und Komfort der Mitarbeiter auch in Zukunft gesichert werden können. Bis es verlässliche Antworten auf diese Fragen gibt, könnten abhängig von der Suche nach Impfstoffen und Therapeutika sogar Jahre vergehen“, so Harris Trifon, Portfoliomanager bei Western Asset Management.

Die Zukunft des Büroimmobilienmarkts hängt nach Ansicht der Experten von Western Asset Management von drei Faktoren ab: dem Erfolg der Heimarbeit, den nötige Änderungen am Arbeitsplatz, um den Vorgaben des Infektionsschutzes gerecht zu werden, und der Frage nach den Bürostandorten der Zukunft.

Bereits im ersten Quartal 2020 ging die Mietaktivität bei Büroimmobilien in den USA im Vergleich zum Vorjahresquartal um rund dreißig Prozent zurück. Zahlreiche US-Amerikaner wechselten ins Homeoffice und große Unternehmen wie Twitter, Microsoft, Facebook, Amazon oder auch Morgan Stanley, Capital One oder Nationwide kündigten an, Heimarbeit dauerhaft zu etablieren. Wird dies umgesetzt, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass Angestellte nach der Pandemie wieder in der bisher üblichen Anzahl in die Büros zurückkehren.

Hinzu kommt, dass die Pandemie Mieter von Büroimmobilien zunehmend vor Herausforderungen stellt. Neben der Installation berührungsloser Aufzugsteuerungen, sich automatisch öffnender Türen sowie der häufigeren Grundreinigung von Büros, stellen sich auch Fragen nach der Steuerung von Personenströmen zu bestimmten Stoßzeiten oder andere Maßnahmen im Rahmen des Social Distancing. Obwohl dies für Unternehmen zunächst Aufwand und Kosten bedeutet, könnte der Trend hin zu mehr Fläche je Mitarbeiter den klassischen Arbeitsplatz auch wieder attraktiver machen. „Je mehr Annehmlichkeiten das Büro der Zukunft Angestellten bietet, desto eher kann es den Arbeitsplatz am heimischen Schreibtisch ausstechen“, glaubt Western-Asset-Portfoliomanager Trifon.

Als dritten, entscheidenden Faktor hat das Team der Investmentboutique Standorttrends auf dem Büroimmobilienmarkt identifiziert. Zwar ist das klassische Geschäftsviertel noch immer nicht Geschichte, doch bleibt abzuwarten, ob angesichts der Pandemie nicht ein Trend hin zur Verteilung von Mitarbeitern auf mehrere Standorte einsetzt. „In diesem Fall könnten Vorstädte und kleinere Mittelzentren profitieren“, glaubt Trifon und verweist darauf, dass Bürogebäude in zentralen Lagen in den vergangenen Jahren stark von der regen Nachfrage von Investoren profitiert haben. Der dadurch beförderte Preisanstieg auf dem Büroimmobilienmarkt könnte sich im Zuge der Corona-Folgen zugunsten von B-Lagen umkehren. Für Anleger in Büroimmobilien sieht Trifon sowohl bei der Wahl von Aktien als auch Anleihen die Gefahr von Verlusten.



© Western Asset Management Company, LLC 2020.

This publication is the property of Western Asset and is intended for the sole use of its clients, consultants, and other intended recipients. It should not be forwarded to any other person. Contents herein should be treated as confidential and proprietary information. This material may not be reproduced or used in any form or medium without express written permission.

Past results are not indicative of future investment results. This publication is for informational purposes only and reflects the current opinions of Western Asset. Information contained herein is believed to be accurate but cannot be guaranteed. Opinions represented are not intended as an offer or solicitation with respect to the purchase or sale of any security and are subject to change without notice. Statements in this material should not be considered investment advice. Employees and/or clients of Western Asset may have a position in the securities mentioned. This publication has been prepared without taking into account your objectives, financial situation or needs. Before acting on this information, you should consider its appropriateness having regard to your objectives, financial situation or needs. It is your responsibility to be aware of and observe the applicable laws and regulations of your country of residence.

Western Asset Management Company Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Limitada is authorised and regulated by Comissão de Valores Mobiliários and Banco Central do Brasil. Western Asset Management Company Pty Ltd ABN 41 117 767 923 is the holder of the Australian Financial Services Licence 303160. Western Asset Management Company Pte. Ltd. Co. Reg. No. 200007692R is a holder of a Capital Markets Services Licence for fund management and regulated by the Monetary Authority of Singapore. Western Asset Management Company Ltd is a registered Financial Instruments Business Operator and regulated by the Financial Services Agency of Japan. Western Asset Management Company Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (“FCA”). This communication is intended for distribution to Professional Clients only if deemed to be a financial promotion in the UK and EEA countries as defined by the FCA or MiFID II rules.

Über Legg Mason

Die Philosophie von Legg Mason lautet „Investing to Improve LivesTM““. Ziel ist es, Anlegern weltweit dabei zu helfen, bessere Ergebnisse bei der Geldanlage zu erzielen und ihnen dafür ein breiteres Spektrum an Investitionsstrategien, Anlegevehikeln sowie Zugang zu unabhängigen Investmentmanagern mit einer breiten Expertise bei Aktien, Anleihen, alternativen und liquiden Investments anzubieten. Insgesamt verwaltet Legg Mason ein Vermögen von 803,5 Milliarden US-Dollar (Stand: 31. Dezember 2019). Wenn Sie mehr über Legg Mason und seine Tochtergesellschaften erfahren möchten, schauen Sie auf der Webseite oder im Newsroom vorbei oder folgen Sie Legg Mason auf LinkedIn, Twitter oder Facebook.

Website: www.leggmason.de

Der Wert von Investitionen und deren Erträge können sowohl steigen als auch fallen und Anleger erhalten das von ihnen investierte Kapital möglicherweise nicht zurück.

Vor einer Anlage sollten Sie das Antragsformular, den Prospekt und das KIID (sowie das Begleitdokument für ergänzende Informationen) lesen. Diese und andere relevante Dokumente sind kostenlos in Englisch bei Legg Mason Investment Funds Limited, 201 Bishopsgate, London EC2M 3AB erhältlich oder unter www.leggmason.co.uk.

Diese Werbung für Finanzprodukte wurde herausgegeben von Legg Mason Investments (Ireland) Limited, eingetragener Sitz in 6th Floor, Building Three, Number One Ballsbridge, 126 Pembroke Road, Ballsbridge, Dublin 4, D04 EP27, Ireland. Eingetragen in Irland unter der Firmennummer 271887. Zugelassen und beaufsichtigt durch die Zentralbank von Irland.

Es wird keine Gewähr dafür übernommen, dass die Informationen zu einem späteren Zeitpunkt korrekt sind.

Die zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich ohne Vorankündigung ändern und berücksichtigen nicht die Bedürfnisse der Anleger.

Dieses Material ist nicht für Personen oder Zwecke bestimmt, die gegen örtliche Gesetze oder Vorschriften verstoßen. Legg Mason ist nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für die Weiterleitung dieses Materials. Diese Informationen sind nur für professionelle Kunden, geeignete Gegenparteien oder qualifizierte Anleger bestimmt. Sie richten sich nicht an Privatkunden und sind auch nicht für diese bestimmt.

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.