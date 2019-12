Zukauf und Kapitalerhöhung erfreuen Delivery Hero Anleger

Weitere Suchergebnisse zu "Delivery Hero":

Übernahmen sorgen für Bewegung. Der Essenslieferant Delivery Hero kauft 87 Prozent des südkoreanischen Unternehmens Woowa. Woowa ist der größte Online-Essenslieferservice in Südkorea und wird insgesamt mit vier Milliarden US-Dollar bewertet. Delivery will bis zu 1,7 Milliarden Euro in bar und bis zu rund 1,9 Milliarden Euro in neuen Delivery-Hero-Aktien auf den Tisch legen. Dafür will Delivery eine Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre durchführen. Nach schwachem Start dreht die Aktie und haussiert mit knapp 20%. EUWAX

