Zucker: Jetzt dreistellig im Gewinn!

Nach dem gescheiterten Ausbruch über die fallende Trendlinie um 17,30 US-Cents, ging es für den Zuckerpreis weiter nach unten. Dabei nehmen die Notierungen Kurs auf das Tief von April letzten Jahres bei 15,17 US-Cents. Somit findet sich die vorgestellte Short-Position dreistellig im Gewinn.

Seit Ende Februar fällt der Zuckerpreis steil nach unten, der Versuch eines Ausbruchs scheiterte in dieser Woche und wurde mit erneut fallenden Notierungen beantwortet. Gestern erreichten die Notierungen mit 16,58 US-Cents den tiefsten Stand seit Mai letzten Jahres. Unsere Ende Februar vorgestellte Idee, mit der WKN VN41RR auf einen fallenden Zuckerpreis zu setzen, erhöhte ihren Gewinn. Der vorgestellte Mini Future Short notiert zur Stunde an der Börse Stuttgart zum Geldkurs von 6,15 Euro und liegt seit der ersten Vorstellung mit 108 Prozent im Plus. Auch seit dem Update vor einer Woche ergab sich wiederum ein weiterer Anstieg der Position um 19 Prozent. Wer seinen bisherigen Gewinn aber noch nicht mitnehmen möchte, sondern in der Erwartung eines weiter fallenden Zuckerpreises in dieser spekulativen Position investiert bleiben möchte, kann durch ein Nachziehen des risikobegrenzenden Stoppkurses zum Vorstellungskurs von 2,96 Euro einen Gewinn von mehr als 80 Prozent absichern.

Zucker Future (Tageschart in US-Cents):

Strategie

Mit einem Mini Future Short (WKN VN41RR) können risikofreudige Anleger, die von einem fallenden Zuckerpreis ausgehen, mit einem Hebel von 2,5 überproportional profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 36,6 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann hier über dem im Chart dargestellten Widerstand im Basiswert bei 17,50 US-Cents platziert werden. Im Mini Future Short ergibt sich zum aktuellen Wechselkurs von Euro in US-Dollar ein Stoppkurs von 5,39 Euro. Für weiterhin fallende Notierungen bei Zucker kann das nächste Ziel zunächst am Tief von Mitte April letzten Jahres bei 15,17 US-Cents verbleiben.