Zucker: Geht steil nach oben

Zwischen 13,50 und 15,80 US-Cents schwankte Zucker in den letzten Monaten zur Seite. Nachdem die Notierungen vor kurzem einen Wendepunkt im unteren Bereich der Seitwärtstendenz markiert hatten, stiegen sie in den letzten Tagen steil nach oben an und ließen somit auch den Mini Future deutlich steigen.

Steil nach oben ging es in den letzten Tagen beim März-Future von Zucker. Nachdem die Notierungen bei 13,64 US-Cents ihr Zwischentief von Dezember erreicht hatten, änderten sie ihre Richtung und kehrten nach oben um. In dieser Richtung lässt sich zwischen den Hochs von November bei 15,49 US-Cents und Anfang August bei 15,82 US-Cents eine markante Widerstandszone definieren. Innerhalb weniger Tage legten die Notierungen bereits den halben Weg dorthin zurück, zumal die Saisonalität von Dezember bis Januar noch steigende Notierungen andeuten kann. Unsere vor wenigen Tagen vorgestellte Idee, mit der WKN VS3JVU auf einen steigenden Zuckerpreis zu setzen, befindet sich bereits im Gewinn. Der vorgestellte Mini Future Long schloss gestern an der Börse Stuttgart zum Geldkurs von 2,68 Euro und lag mit 39 Prozent im Plus. Wer seinen Gewinn nicht mitnehmen, sondern in Erwartung eines steigenden Zuckerpreises weiter in dieser spekulativen Position investiert bleiben möchte, kann durch ein Nachziehen des Stoppkurses bereits einen Gewinn von mehr als 20 Prozent absichern.

Zucker Future Mär 2018 (Tageschart in US-Cents) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 15,49 / 15,82 Unterstützungen: 13,77 / 13,72 / 13,64 / 13,50

Mit einem Mini Future Long (WKN VS3JVU) können risikofreudige Anleger, die von einem steigenden Zuckerpreis ausgehen, mit einem Hebel von 4,6 überproportional profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt derzeit 20,1 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann im Basiswert bei 14,40 US-Cents platziert werden. Im Mini Future Long ergibt sich zum aktuellen Wechselkurs von Euro in US-Dollar ein Stoppkurs von 2,38 Euro. Nach oben könnte sich bei Zucker ein Ziel um 15,80 US-Cents ergeben. Das weitere Chance-Risiko-Verhältnis dieser spekulativen Idee beträgt 2,4 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: VS3JVU

Typ: Mini-Future Long akt. Kurs: 2,68 - 2,73 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 11,58 US-Cents

Basiswert: Zucker Future Mär 18 KO-Schwelle: 11,80 US-Cents

akt. Kurs Basiswert: 14,76 US-Cents Laufzeit: Open end

Kursziel: 3,56 Euro Hebel: 4,6

Kurschance: + 30 Prozent Order über Börse Stuttgart



Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit ggf. eine tägliche Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere bei einem Future als Basiswert beim Wechsel auf den nächsten Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.