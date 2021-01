Zucker-Future: Noch läuft es rund

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Der Preis für ein Pfund Zucker erreichte in dieser Woche ein Zwei-Jahres-Hoch und stieg über wichtige Hürden der letzten Monate an. Doch zugleich steuert der Agrarrohstoff auf einen massiven Widerstand von vor drei Jahren zu, der durchaus das Potenzial für einen größeren Pullback besitzt.

Unbestreitbar bleibt die seit Anfang 2020 bestehende Kursrallye beim Zucker-Future, die den Agrarrohstoff über die Hürde der letzten zwei Jahre von 15,79 US-Cents aufwärts gedrückt hatte. Damit zeichnet sich seit Anfang 2018 eine klare Trendwende im langfristigen Chartverlauf ab, allerdings steuert der Wert zugleich auf eine hohe Hürde aus der zweiten Jahreshälfte 2017 bei 17,00 US-Cents zu. Diese hätte kurzfristig das Potenzial die Rallye zu unterbrechen und den Zucker-Future in eine wohlverdiente Pause zu schicken. Bestehende Long-Positionen sollten jetzt aber enger abgesichert werden, frische Chancen ergeben sich erst nach erfolgtem Pullback.

Stopps anpassen

Noch hat der Zucker-Future etwas Luft nach oben, ein Anstieg an 17,00 US-Cents scheint kurzfristig möglich. Von da an wird aber mit einem Pullback gerechnet, dabei könnte es zurück auf das Ausbruchsniveau um 15,79 US-Cents abwärts gehen. Sollte sich tatsächlich im Bereich von 17,00 US-Cents eine kurzfristige Trendwende andeuten, könnte hierauf sogar ein spekulatives Short-Investment beispielsweise über das Mini Future Short Zertifikat WKN MA4H46 gestartet werden. Bestehende Long-Positionen sollten nun um 15,79 US-Cents enger abgesichert werden, mittelfristig wird beim Zucker-Future jedoch mit einem weiteren Anstieg in den Bereich von 20,00 US-Cents gerechnet.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 16,33 // 16,45 // 17,00 // 18,32 Unterstützungen: 15,55 // 14,30 // 14,25 // 13,78

Fazit

Sobald sich um 17,00 US-Cents beim Zucker-Future ein Topping-Muster zeigt, könnte dies ein Hinweis auf einen bevorstehenden Pullback zurück in 15,79 US-Cents sein. Diese kurze Bewegung ließe sich entsprechend über ein Investment in das Mini Future Short Zertifikat WKN MA4H46 gewinnbringend nachhandeln. Die mögliche Renditechance beliefe sich in diesem Szenario auf 120 Prozent, rechnerisch dürfte der Schein bei 3,70 Euro notieren. Allerdings bleibt ein derartiges Vorhaben nicht ganz risikolos, es wird nämlich gegen den gegenwärtigen Aufwärtstrend gehandelt, kleinere Positionsgrößen sind daher empfehlenswert.

Strategie für fallende Kurse WKN: MA4H46

Typ: Mini-Future Short akt. Kurs: 1,81 - 1,86 Euro

Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 0,1788 US-Dollar

Basiswert: Sugar No. 11 Mar21 KO-Schwelle: 0,1700 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 15,66 US-Cents Laufzeit: Open end

Kursziel: 5,50 Euro Hebel: 23,8

Kurschance: + 120 Prozent Quelle: Morgan Stanley

