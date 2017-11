Zucker: Drei-Monats-Hoch

Nach dem Ausbruch aus dem Chart-Dreieck nach oben geht es beim Zuckerpreis weiter aufwärts. Die Notierungen erreichten bereits den höchsten Stand seit Anfang August. Mit einer saisonal freundlichen Vorgabe als Unterstützung könnte der Zuckerpreis bis Jahresende noch höher notieren.

Nach dem Ausbruch aus der zuletzt an dieser Stelle dargestellten Dreiecksformation beim Zuckerpreis bestätigten die Notierungen ihre steigende Tendenz und erreichten den höchsten Stand seit Anfang August. Aktuell kann die Saisonalität diese Richtung unterstützen. Seit Ende Oktober bis mindestens Ende Dezember könnten die saisonalen Daten für steigende Kurse stehen. Nach oben kann auf kurze Sicht das nächste Ziel um 17,60 US-Cents verbleiben, darüber hinaus könnte der Zuckerpreis bei einer andauernden Erholung auf längere Sicht bis zum Hoch um 20,40 US-Cents ansteigen. Unsere Mitte September erstmals vorgestellte Idee, mit der WKN VL2GRC auf einen steigenden Zuckerpreis zu setzen, erhöhte ihren Gewinn. Der Mini Future Long notiert zur Stunde an der Börse Stuttgart zum Geldkurs von 4,18 Euro und legte in den letzten vier Wochen somit um 27 Prozent zu. Auch seit dem vorherigen Update vor einer Woche ergab sich ein Anstieg um 6,9 Prozent. Wer seinen bisherigen Gewinn noch nicht mitnehmen, sondern in der Erwartung eines weiterhin steigenden Zuckerpreises in dieser spekulativen Position investiert bleiben möchte, kann zur Absicherung den risikobegrenzenden Stoppkurs erneut nachziehen.

Zucker Future Mär 18 (Tageschart in US-Cents) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 15,82 / 16,16 / 17,21 Unterstützungen: 15,20 / 14,84 / 14,57

Mit einem Mini Future Long (WKN VL2GRC) können risikofreudige Anleger, die von einem steigenden Zuckerpreis ausgehen, mit einem Hebel von 3,1 überproportional profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt derzeit 30,9 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich stets unter Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann hier im Basiswert bei 14,80 US-Cents platziert werden. Im Mini Future Long ergibt sich daraus zum aktuellen Wechselkurs von Euro in US-Dollar ein Stoppkurs von 3,78 Euro. Nach oben könnte sich ein erstes Ziel um 17,60 US-Cents ergeben. Das Chance-Risiko-Verhältnis der spekulativen Idee beträgt 4,6 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: VL2GRC

Typ: Mini-Future Long akt. Kurs: 4,18 - 4,19 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 10,34 US-Cents

Basiswert: Zucker Future Mär 18 KO-Schwelle: 10,54 US-Cents

akt. Kurs Basiswert: 15,27 US-Cents Laufzeit: Open end

Kursziel: 6,15 Euro Hebel: 3,1

Kurschance: + 47 Prozent Order über Börse Stuttgart



Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit ggf. eine tägliche Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere bei einem Future als Basiswert beim Wechsel auf den nächsten Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.