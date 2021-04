Zooplus: Hammer-Kursziel!!

Weitere Suchergebnisse zu "zooplus":

Die Analysten von JPMorgan haben das Kursziel für die Aktien von Zooplus von 225 auf 350 Euro angehoben und die Bewertung auf KAUFEN belassen. Ihren ausführlichen Untersuchungen zufolge sollte die Aktie des Online-Händlers für Heimtierbedarf den Bewertungsabschlag gegenüber der des Branchenkollegen Chewy verringern, so die Banker in einer heute veröffentlichten Studie. Die Corona-Pandemie ändere alles, indem sie insbesondere den Trend hin zum Onlinehandel beschleunige. Die neuen Schätzungen für Zooplus lägen mit Blick auf das laufende Jahr und 2025 am oberen Ende der Unternehmenszielspanne und über den Markterwartungen. Sie implizierten, dass sich Umsatz und Gewinne bis dahin mehr als verdoppeln. (dpa-AFX Analyser)

