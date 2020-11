Zoom Video Communications Aktie: Die Bullen geben wieder Gas!

Weitere Suchergebnisse zu "Zoom Video Communications":

Die Aktie von Zoom Video Communications musste zuletzt eine starke Korrektur über sich ergehen lassen. Zunächst war dies dem überkauften Zustand geschuldet, der sich in hohen RSI- und Stochastik-Werten äußerte. Als sich das Papier wieder zu stabilisieren schien, sorgten Biontech und Pfizer mit vielversprechenden Studiendaten zu ihrem Covid-19-Impfstoff für neuerlichen Verkaufsdruck. Aktien, die in der Corona-Krise starke Gewinne verzeichneten, gaben in der Folge deutlich nach. So kam es zu einer abwärts gerichteten Kurslücke und einem Rücksetzer bis auf 366,28 USD.

Seit Anfang letzter Woche zeigt die Kurve aber wieder nach oben. Inzwischen haben die Anleger den Kurs bis auf 440,99 USD ansteigen lassen. Damit ist die Unterkante der Kurslücke fast erreicht. Sie gilt es nun vollständig zu schließen. Hierzu bedarf es eines Anstiegs bis auf 482,80 USD. Anschließend könnten sich die Anleger der 500-USD-Marke widmen. Das Allzeithoch befindet sich bei 588,81 USD.

Geht es nach den fundamental orientierten Analysten, liegt der faire Wert der Aktie im Durchschnitt bei 481,06 USD (umgerechnet 404,05 Euro) und damit über 9 Prozent oberhalb des aktuellen Kursniveaus. Zurzeit beschäftigen sich 31 Analysten mit der Zoom Video Communications-Aktie und es gibt 12 Buy-, 3 Overweight-, 14 Hold- und 2 Sell-Einstufungen.

Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.