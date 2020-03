Zoom Communications (ZM) nicht zu stoppen!

Weitere Suchergebnisse zu "Zoom Video Communications":

Pullback Trading-Strategie für die Watchlist

Symbol: ZM ISIN: US98980L1017

Rückblick: Zoom Video Communications, Inc. bietet eine Kommunikationsplattform für Online Meetings in Amerika, im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa, im Nahen Osten und in Afrika ermöglicht. Die Plattform verbindet Menschen durch reibungslose Video-, Sprach-, Chat- und Inhaltsfreigabe. Die Cloud-native Plattform des Unternehmens ermöglicht Videoerlebnisse und verbindet Benutzer über verschiedene Geräte und Standorte hinweg in einem einzigen Meeting.

Die Aktie wurde erstmal im April letzten Jahres an der Börse zugelassen und verläuft seit dem im mittelfristigen Chart aufwärtsgerichtet.

Chart vom 23.03.2020 Kurs: 194.94USD

Meinung: Mittelfristig kam es zu es gestern zu einem Ausbruch nach oben unter erhöhtem Volumen. In Zeiten des Corona Virus arbeiten viele Menschen von zu Hause und Software für Video-Konferenzen wie diese werden immer wichtiger. Dies ist unter anderem der Grund warum die Aktie relative Stärke zeigt im Vergleich zu den Indizes. Zudem glänzt das Unternehmen mit steigenden EPS und Verkaufszahlen der letzten Quartalen. Sobald wir eine Korrektur in dem Unterstützungsbereich sehen, könnten sich erste Long Setups ergeben.

Meine Meinung zu ZM ist bullisch

Der Autor besitzt aktuell keine Positionen in ZM

Die Verfasser der Berichte legen gemäß § 48f Abs. 5 BörseG offen, dass sie selbst an einzelnen Finanzinstrumenten, die Gegenstand der Analysen sind, ein finanzielles Interesse haben könnten.



Der Finanzinformationsdienst und deren Autoren werden Finanzinstrumente als Trader privat bei Eintreten der auf der Plattform www.ratgeberGELD.at besprochenen charttechnischen Bedingungen mit großer Wahrscheinlichkeit selbst traden. Dies könnte auch bei diesem Wertpapier einen Interessenskonflikt begründen, welcher aber zum Zeitpunkt der Marktberichterstellung oder der Empfehlung noch nicht besteht. Kauf und Verkauf können dabei jederzeit erfolgen und werden nur für Kunden auf www.ratgeberGELD.at im Chat oder per Mail veröffentlicht.

Zur Vermeidung möglicher Interessenskonflikte durch Kursmanipulationen, dem sogenannten Scalping (Kurse in eine bestimmte Richtung lenken), werden nur stark marktkapitalisierte Wertpapiere mit einem Mindesthandelsvolumen von 500.000 Stück pro Tag, Indizes, Rohstoffe und Währungen besprochen.

Risikohinweise: Es handelt sich bei den besprochenen Finanzinstrumenten teils um hochspekulative Veranlagungen, welche zu einem Totalverlust führen können.Frühere Wertentwicklungen. Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

