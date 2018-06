Zollstreit zwischen den USA und der EU belastet Aktienmärkte

Hannover (aktiencheck.de) - Die Ankündigung der US-Regierung, dass Unternehmen aus der EU künftig Strafzölle auf Exporte von Stahl und Aluminium in die USA zahlen müssen, hat die Sorgen der Anleger erhöht und die Indices am deutschen Aktienmarkt (DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) -1,40%, MDAX (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741) -0,11%, TecDAX (ISIN: DE0007203275, WKN: 720327) -0,40%) nach unten gedrückt, so die Analysten der Nord LB.



Aktien der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000) seien mit minus 7,15% einsames DAX-Schlusslicht gewesen. Medien hätten zuvor berichtet, dass die US-Börsenaufsicht das US-Geschäft der Bank zu einem Problemfall erklärt haben solle.



Autoaktien hätten nach einem Bericht der "Wirtschaftswoche", wonach Trump deutsche Premium-Hersteller aus dem US-Markt drängen wolle, Terrain eingebüßt (z.B. Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000) -1,87%), thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000) (-1,27%) und Salzgitter (ISIN: DE0006202005, WKN: 620200) (-2,08%) hätten unter der Einführung von US-Strafzöllen gelitten.









Der Zollstreit zwischen den USA und der EU habe auch den US-Aktienmarkt (Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) -1,02%, S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) -0,69%, NASDAQ (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) -0,27%) belastet.Aktien von General Motors (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM) nach Finanzspritze durch SoftBank (ISIN: JP3436100006, WKN: 891624) hätten 12,87% fester notiert. Kaufhauskette Sears (ISIN: US8123501061, WKN: A0D9H0) habe nach Gewinneinbruch im Quartal 12,46% tiefer notiert.Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) notiere aktuell mit 22.229,01 Punkten nur wenig verändert.Der japanische Investor SoftBank stecke 2,25 Mrd. USD in die auf das autonome Fahren spezialisierte General Motors-Sparte GM Cruise und halte damit fast 20% an dem Unternehmen. Zudem habe GM selbst angekündigt, zusätzlich noch 1,1 Mrd. USD für das Geschäft aufzuwenden. (0106.2018/ac/a/m)