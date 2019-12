Zollstreit zum Trotz – Dax über 13.000 Punkten

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV NachrichtenDie Spannungen zwischen den USA und China bekommen neue Nahrung. Nachdem die USA offiziell die Demokratiebewegung in Hong Kong unterstützen, unterstützen sie nun auch die Menschenrechtslage der Uiguren in China. China ist empört. Dazu kommt ein neuer Zollkonflikt mit Frankreich.Trotz dieser zusätzlichen Verwerfungen ist der Dax relativ robust im Plus unterwegs und klettert am Vormittag sogar über 13.100 Punkte. Charttechniker sind überrascht – hatten sie doch eher mit einem Ausbruch aus der Seitwärtsrange nach unten erwartet.Die Aktie des IT-Dienstleisters Cancom stand zunächst unter Druck. Cancom hat eine Kapitalerhöhung angekündigt, um Zukäufe vor allem im Bereich der Cloudlösungen stemmen zu können. Cancom gibt gut 3,5 Millionen neuen Aktien aus, das verwässert nun vorerst den Gewinn. Mit 49,70 Euro wurden sie etwa vier Prozent unter ihrem Schlusskurs vom Vortag platziert. Im frühen Handel dreht die Aktie dann aber deutlich ins Plus.Die US-Fluggesellschaft United Airlines hat 50 neue Langstreckenjets vom A321XLR bei Airbus bestellt. United will damit seine bestehende Boeing-757-Flotte erneuern.Der Listenpreis der Bestellung liegt bei sieben Milliarden Dollar. Bei Großaufträgen sind aber starke Rabatte üblich.Die A321 XLR ist die Langstreckenvariante der A321 neo. Die Reichweite liegt bei etwa 8.700 Kilometern bei rund 30% weniger Spritverbrauch.Die Google-Gründer Larry Page und Sergey Brin ziehen sich aus dem Tagesgeschäft zurück. Larry Page tritt als Vorstandschef beim Alphabet zurück. Zum Nachfolger wurde Sundar Pichai ernannt, der bislang die Tochter Google führt. Im Klartext: Pichai wird demnach künftig sowohl als Vorstandschef von Alphabet als auch von Google agieren. Auch Mitgründer Sergey Brin zieht sich aus dem Management zurück. Mitreden werden Page und Brin trotzdem weiterhin: Sie behalten ihre Posten im Verwaltungsrat, der dem Vorstand übergeordnet ist. Anleger nahmen die News gelassen auf, am Aktienmarkt gab es nachbörslich zunächst kaum eine Reaktion.Der US-Softwarekonzern Salesforce hat seinen Umsatz rasant gesteigert. Die Erlöse lagen im dritten Geschäftsquartal bei 4,51 Milliarden US-Dollar und damit ein Drittel höher.Der bereinigte Gewinn pro Aktie liegt bei 2,89 bis 2,90 US-Dollar, zuvor hatte der Salesforce 2,82 bis 2,84 US-Dollar erwartet.Beim Umsatzausblick enttäuschte Salesforce allerdings etwas.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.