Zollbürokratie bei Hilfslieferungen an die Ukraine

Deutsche Hilfsorganisationen hadern mit den Zollbestimmungen für Hilfssendungen in die Ukraine. Denn auch bei karitativen Spenden gelten bisher weiterhin die allgemeinen Zollvorschriften, wie die Finanzbehörde mitteilt.







FDP-Finanzpolitiker Frank Schäffler plädiert im Pioneer Hauptstadt-Briefing für ein Aussetzen der Vorschriften.



"Ich befürchte, dass viele Helfer diesen zollrechtlichen Umstand nicht kennen", sagte Schäffler." Die vielen Helfer dürfen nicht in einer rechtlichen Grauzone unterwegs sein, daher muss dieses Bürokratiemonster schnellstmöglich beseitigt werden, damit Hilfslieferungen nicht an den Zollbestimmungen scheitern.“