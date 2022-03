Zögerliche Zinswende

Kurzkommentar von Chefvolkswirt Dr. Thorsten Polleit (Degussa Goldhandel) zur heutigen Fed-Entscheidung:

. Die neue Bandbreite für die „Federal Funds Rate“ ist jetzt 0,25 bis 0,50 Prozent.Zudem verkündete die Fed, ihren Leitzins im Verlauf des Jahres nicht nur drei, sondern sechs Mal anheben zu wollen – so dass deranstatt bis 0,9 Prozent liegen wird.Die(gemessen anhand der „PCE inflation“) wird im laufenden Jahr aufgeschätzt nach 2,6 Prozent gemäß der Schätzung im Dezember 2021.Gleichzeitig hat die Fed ihre: In 2022 wird die US-Wirtschaft nicht (wie im noch im Dezember 2021 geschätzt) um 4,0 Prozent, sondern nur noch um 2,8 Prozent wachsen. Dabei betont die Fed die „“, die für die Wirtschaft aus demerwächst – und die die Inflation weiter antreiben und das Wachstum verringern kann.Wie ist der Zinsschritt zu beurteilen? Ohne Frage sind; man bedenke nur einmal, dass die Inflation der US-Konsumgüterpreise im Februar 2022 bei 7,9 Prozent lag –. Einvon, sagen wir, 0,50 Prozentpunkte wäregewesen.So gesehen fällt der jüngsteaus, denn er leistet nur sehr wenig, um den realen (also inflationsbereinigten) US-Zins aus den Tiefen des Negativbereiches heraufzubefördern und dadurch seinen inflationären Impuls zu verringern.. Stattdessen kalkulieren die Zentralbankräte vermutlich, dass die aktuelleim Laufe des Jahres nachlässt, dass sich die derzeitigen sehr hohen Inflationsraten zurückbilden, ohne dass dafür der Leitzins weiter stark angehoben werden müsste und dieDoch der nach wie vor hohe „“ in der US-Wirtschaft (eine Folge der geldpolitischen Reaktion auf die Lockdown-Krise) lässt erwarten, dass die Inflation weiter stark erhöht bleiben wird, auch wenn dieetwas nachlassen sollte – denn dasist nach wie vor sehr hoch, und es ist fraglich, ob es durch zaghafte Zinsanhebungen tatsächlich abgeschwächt werden kann.kann man daher zum Schluss gelangen: Die heutige Zinserhöhung sowie die weiteren, in Aussicht gestellten Straffungsschritte können das Inflationsproblem nicht überzeugend vertreiben. Wenn es also zu keiner beschleunigten Straffung kommt in den nächsten Monaten, ist vielmehr damit zu rechnen, dass diebleiben wird – und dass dadurch letztlich auch die– wie insbesondere dem Euroraum – hochgetrieben wird.Aus unserer Sicht gibt es so gesehen nach wie vor gute Gründe für Anleger, in einer anhaltend hohen Inflation eine der zentralen Herausforderungen bei der Kapitalanlage zu erblicken.ist und bleibt das Halten von physischemeine attraktive Option, um dem Kaufkraftverlust des Geldes heute und in den kommenden Jahren zu entgehen.

