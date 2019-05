Die Zinsstruktur meldet sich zurück

Das Gezerre um eine Lösung im Handelsstreit USA-VR China hält dieAkteure an den Finanzmärkten beschäftigt. Mal wird aus dem Weißen Hausgezwitschert, es ginge trotz der mittlerweile verschärften Rhetorikweiter voran, dann gibt es wieder Nadelstiche. So wurde in den USAbeschlossen, das chinesische Telekommunikations-Flaggschiff Huawei „aufden Index“ zu setzen, woraufhin das chinesische Fernsehen in Abänderungdes regulären Programms in Filmen aus dem Korea-Krieg zeigte, wie die„ruhmreiche“ chinesische Armee gegen die der USA ankämpfte.Bei all diesem Gezackere wurde kaum bemerkt, dass in der zurückliegendenWoche der Rendite-Spread zwischen den zehnjährigen und den einjährigenTreasurys kurz negativ wurde. Solche kurzen Episoden gab es auch in derjüngeren Vergangenheit schon. Bisher kam es nicht zu einer ausgeprägtenInversion der Zinsstruktur.Aber auf der Rendite-Seite hat sich mittlerweile grundlegendes geändert.Der Spread zwischen den zehnjährigen TNotes und den 13-wöchigen TBillsist Anfang Dezember 2018 unter den Warnpegel von 0,5% gesunken und hatEnde März, sowie aktuell wieder die Nulllinie erreicht. Dieser Spread amkurzen Ende der Zinsstruktur ist insofern von besonderer Bedeutung, alsein niedriger Spread das Standard-Geschäft der Banken tangiert. Einniedriger Spread macht die Refinanzierung von Krediten wenigerattraktiv, weshalb die Bereitschaft abnimmt, Kredite zu vergeben.Eine zusätzliche Warnung sendet der Rendite-Spread zwischen den30-jährigen TBonds und den 13-wöchigen TBills (siehe Chart!). Ertouchierte Anfang Dezember 2018 den Warnpegel bei 0,5%, setzte sichanschließend aber wieder nach oben ab. Ende März kam es erneut zu einerBerührung, die Gegenreaktion fiel schwächer aus als zuvor und seiteinigen Tagen kraucht dieser Spread wieder an der Marke von 0,5% dahin.Sinkt er darunter, wäre das die zweite Warnstufe vor einer vollständigenInversion.Dass US-Staatsanleihen die Entwicklung der Aktienkurse seit AnfangDezember 2018 nicht mehr stützen, wird auch aus dem folgenden Chartklar. Hier wird der Verlauf des S&P 500 und der Verlauf des Kehrwertsder 10-jährigen TNotes, der Rendite-Benchmark, ausgewertet. DieserKehrwert dient als Proxy für die Bond-Kurse und stellt nach Fed-Modelldas sogenannte faire KGV dar. Je höher dieses ist (je niedriger dieRendite), je eher wird der Ertrags-hungrige Anleger zu anderenAnlageformen, etwa Aktien, greifen.Das Spiel kann aber nicht unendlich weit getrieben werden, eine zustarke Überbewertung von Aktien ruft irgendwann Gegenreaktionen hervor.Das faire KGV liegt aktuell bei fast 42, das KGV im S&P 500 nach Shiller(„CAPE“-zyklisch Inflations-adjustiert) kommt auf 30. Der Wert isthistorisch hoch und angesichts der Aufwärtsbewegung seit Jahresbeginn,der Unsicherheit hinsichtlich der Perspektive des aktuellenKonjunkturzyklus, sowie der Sicherheit, die Staatsanleihen versprechen,wird die Luft hier dünn.Die Auswertung hinter dem Chart (siehe Chart!) setzt S&P 500 und denKehrwert der 10-jährigen TNotes in Beziehung und berücksichtigt auch dieHöhe des Gleichgewichtspunktes (Mittelwert) beider Zeitreihen. Dieserhat ein historisch hohes Niveau erreicht, dementsprechend labil ist dasGeschehen anzusehen. Im Ergebnis stützt der Verlauf der TNote-Renditeden Verlauf des S&P 500 seit Anfang Dezember 2018 nicht mehr (roteStatus-Linie am oberen Chartrand). Er ist mittlerweile auch nicht mehrweit weg von dem Punkt, wo der „Status“ von „neutral“ auf „bearish“ kippt.Das Resümee aus den diskutierten Aspekten der Renditeentwicklung istmeiner Meinung nach folgendes: Es gibt eine nachhaltige Bewegung inRichtung der „Sicherheit“ von Staatsanleihen. Gleichzeitig signalisiertder Spread am kürzeren Ende mit schlechter werdendenRefinanzierungsbedingungen, dass das Kreditangebot wohl abnehmen wird.Die Zeit starker Kreditvergaben mit jährlichen Zuwächsen von fast 8% wie2016 scheint vorbei, aktuell hat sich die Wachstumrate nahezu halbiert.Und die Zinsstruktur sendet seit Dezember 2018 deutliche Warnzeichenhinsichtlich Inversion.Vom Eintreten einer vollen Inversion der Zinsstruktur bis zum Beginneiner Rezession vergehen erfahrungsgemäß mehrere Monate. Der folgendeChart (siehe Chart!) wertet verschiedene Merkmale der Zinsstruktur schonvor einer vollen Inversion aus, er hat bereits vor einem Jahr eineWarnung vor einer Rezession generiert. Diese Warnung hat einen Vorlaufvon vier bis sechs Quartalen. Da mittlerweile nicht mehr alle Kriterienrezessionsverdächtig sind, würde ich vermuten, dass mit einem längerenVorlauf zu rechnen ist. Das würde auf ein Einsetzen einer Rezession etwazum Jahresende oder früh in 2020 hindeuten.Beobachter weisen darauf hin, dass im laufenden Konjunkturzyklus dieVerschuldung der nicht-Finanz-Unternehmen besonders deutlich zugenommenhat. Im zweiten Quartal 2010 lag deren Schuldenquote (in Bezug auf dasnominale BIP) bei 38,7%, im vierten Quartal 2018 kam sie auf 50,8%,insgesamt hat der Schuldensstand in dieser Zeit um 60% zugenommen. SeiteMitte 2011 verzeichnen die Unternehmensschulden durchgängig einjährliches Wachstum deutlich über der BIP-Entwicklung.Damit muss man kein Hellseher sein, um zu vermuten, dass es in dernächsten Rezession wahrscheinlich zu einem Blutbad im Unternehmenssektorkommen wird. Hohe Kreditausfälle verbunden mit Pleiten dürften auch dieKreditmärkte hart treffen. Das wiederum springt dann auf dieAktienmärkte über, zumal sie bewertungsseitig heiß gelaufen sind.Mancher Beobachter erwartet Indexabschläge von 40 bis 50%.Mag sein, dass die nächste Rezession nicht so ernst werden wird wie diezurückliegende, aber sie dürfte sich länger hinziehen, weil dieMöglichkeiten der Zentralbanken und der Regierungen gegenüber der Zeitvor 2008 deutlich eingeschränkt sind. Die Verschuldung hat seitdeminsgesamt deutlich zugenommen und die Geldflut der Zentralbanken kannnicht beliebig vervielfacht werden. Deutlich negative Zinsen, wie sievon einigen (u.a. Rogoff – siehe hier!) als Werkzeug im Kampf gegen dieAuswirkungen einer nächsten Rezession ins Gespräch gebracht wurden,brauchen für ihre Wirksamkeit eine drastische Einschränkung desBargeldumlaufs.Erwähnte Charts, weiterführende Verweise und Quellenangaben können hiereingesehen werden:http://www.timepatternanalysis.de/Blog/2019/05/19/die-zinsstruktur-meldet-sich-zurueck/