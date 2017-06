Zinssitzung im Fokus

Janet Yellen nimmt die zweite Zinserhöhung des Jahres in Angriff. Trotz der durchwachsenen Wirtschaftsdaten bleibt die Marschroute der Notenbanker klar. Wir stellen die Einschätzung von Aberdeen vor und blicken auf die Relative-Stärke Liste. Um 18.00 Uhr wird Zinssitzung in den USA ebenfalls ein Thema sein, wie Apple und Tesla – Anmeldung hier. Aixtron ist am Mittwoch unser Produkt des Tages mit dem Discount-Zertifikat DM3HF3. Auf RWE haben wir einen spekulativen Inliner in die Übersicht aufgenommen – HW28VC.

James Athey, Senior Investment Manager bei Aberdeen Asset Management, kommentiert die bevorstehende Fed-Sitzung wie folgt:

„Die US-Wirtschaft kann einen Zinsanstieg in dieser Woche gut verkraften. Die Wirtschaft wächst seit Jahren stetig um 2 Prozent. Viel deutet zwar darauf hin, dass sich das Beschäftigungswachstum verlangsamt. Das ist allerdings normal an diesem Punkt im Wirtschaftszyklus.

“Die Frage ist, wie es weitergeht. Die Inflation ist zuletzt leicht gesunken. Manch einer fordert deshalb, dass die Fed ihre Straffung nach dieser Woche pausieren oder beenden solle. Das wäre allerdings ein Fehler – die Fed sollte ihren Kurs beibehalten. Das Aufflackern der Inflation war nur von kurzer Dauer. Wir verstehen die Inflation nicht gut genug, um auf dieser geringen Datengrundlage Entscheidungen zu treffen – selbst wenn man es auf die weniger volatile Kerninflation herunterbricht.”

“Das 2 Prozent-Inflationsziel der Fed ist ohnehin vollkommen beliebig. Auch bei einer Kerninflation von 1,5 Prozent ist eine Reduktion des Stimulus durchaus konsequent und mit dem eigentlichen Mandat, Vollbeschäftigung zu schaffen und für stabile Preise zu sorgen, vereinbar. Keine Straffung vorzunehmen, würde eine Blasenbildung schüren und Probleme für die Zukunft schaffen.”

“Die finanziellen Rahmenbedingungen haben sich tatsächlich verbessert, obwohl die Fed jüngst die Zinsen angehoben hat. Mit anderen Worten: Der Markt hat die Zinssteigerungen dieses Jahres gut aufgenommen und dürfte daher über diese Woche hinaus auch noch weitere verkraften.“

Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen – lautet eine bekannte Börsenweisheit. Klingt zunächst einfach und recht logisch, in der Praxis sieht die Sache aber vielfach anders aus. Denn es gilt zwei Herausforderungen zu meistern:

Frühzeitig Aktien zu finden, bei denen sich ein neuer und vor allem nachhaltiger Trend abzeichnet. Die Schwierigkeit besteht darin, bei den unzähligen Papieren, die an deutschen Börsen gehandelt werden, den Überblick zu behalten. Meistens steigen Anleger zu früh aus, ein Großteil der Rally wird verpasst. Hier spielt vor allem die Psychologie den meisten Börsianern einen Strich durch die Rechnung.

Eine einfache Lösung stellt das System der Relativen Stärke dar, mit der Aktien ohne Emotionen und ausschließlich auf Basis von Berechnungen nach ihrer Trendstärke sortiert werden. Auf dieser Seite finden Sie jeden Tag aktualisiert die aussichtsreichsten Papiere aus dem 110 Aktien umfassenden HDAX, in dem die Unternehmen aus dem DAX, MDAX und TecDAX zusammengefasst sind. Die obere Tabelle zeigt die zehn trendstärksten Papiere an, in der unterenListe finden Sie die zehn schwächsten Werte, die sich derzeit eher auf der Short-Seite lohnen. Die Berechnung erfolgt auf Basis von 55 Tagen und ist somit eher mittelfristig ausgerichtet. Wie das Konzept der Relativen Stärke aufgebaut ist und genutzt werden kann, können Sie unter der Rubrik Wissen: Mit Stärke zum Erfolg nachlesen.

Name Kurs %Änd. RSL AIXTRON SE NA O.N. 5,775 4,054 1,208 EVOTEC AG O.N. 13,425 2,364 1,198 RWE AG ST O.N. 19,555 0,54 1,197 SILTRONIC AG NA O.N. 83,1 1,03 1,17 E.ON SE NA O.N. 8,64 -0,254 1,157 LUFTHANSA AG VNA O.N. 18,875 3,001 1,154 COMPUGROUP MED.SE O.N. 52 0 1,14 XING AG NA O.N. 239,2 0,65 1,12 NEMETSCHEK SE O.N. 68,3 1,25 1,11 RIB SOFTWARE SE NA EO 1 15,225 3,046 1,108

Name Kurs %Änd. RSL NORDEX SE O.N. 11,75 0 0,892 DT.PFANDBRIEFBK AG 11,14 0,496 0,93 BILFINGER SE O.N. 34,34 1,059 0,932 COVESTRO AG O.N. 65,26 1,49 0,94 SUEDZUCKER AG O.N. 19,335 -0,361 0,94 PROSIEBENSAT.1 NA O.N. 37,095 0,583 0,945 DEUTSCHE BANK AG NA O.N. 15,565 0,679 0,958 GEA GROUP AG 36,975 0,326 0,959 BRENNTAG AG NA O.N. 51,23 -0,04 0,96 FIELMANN AG O.N. 69,5 0,77 0,96

