Zinspolitik stärkt Goldpreis

Der Inflationsschub hat sich bereits etabliert, auch wenn es noch Ungläubige gibt

Zwar werden einige der Faktoren, die für Inflation sorgen, vorübergehen. Insofern muss man der Fed Recht geben. Aber ansonsten dürfte die Inflation doch hartnäckiger sein als manche annehmen. Die Abflachung der US-Renditekurve geht auf das Konto der enormen Geldmenge, die unterwegs ist. Und zudem wirken die Aussagen der Fed, dass alles nur vorübergehend sei. Und mit der Zeit, die vergeht, steigt der Druck auf die Fed vielleicht doch eher zu Zinserhöhungen zu greifen.





Die Europäische Zentralbank und Präsidentin Lagarde äußerten sich aktuell in der Art, dass die Zinsen auf dem aktuellen oder niedrigen Niveau bleiben, bis die Inflationsrate zwei Prozent erreicht und auch auf diesem Wert bleibt. Dabei könne die Inflationsrate auch mal höher sein. Daraus kann man entnehmen, dass die Zinsen noch für lange Zeit nicht nach oben gehen, sondern dauerhaft niedrig bleiben. Damit bleiben auch Negativzinsen auf das Ersparte auf dem Konto. Der Zeitpunkt für eine Straffung der Geldpolitik wurde damit weiter in die Zukunft verschoben. Da die EZB für 2023 eine Inflation von nur 1,4 Prozent erwartet, ist die Zinswende noch geraume Zeit entfernt. Für den Goldpreis ist diese Entwicklung positiv.





Hinzu kommt die Ungewissheit in Sachen Pandemie, denn die Delta-Variante breitet sich stark aus und wann Corona ein Ende finden wird und die Wirtschaft wieder zu ihrer Normalität zurückfinden wird, steht in den Sternen. Beim starken Goldpreis profitieren auch Goldgesellschaften wie etwa Kore Mining oder Karora Resources. Kore Mining besitzt zu 100 Prozent die Projekte Long Valley und Imperial in Kalifornien, beide mit positiven wirtschaftlichen Bewertungen. Karora Resources hat zwei produzierende Goldminen in Westaustralien, Beta Hunt und Higginsville. Das zweite Quartal 2021 brachte eine Rekordproduktion von fast 30.000 Unzen Gold.





