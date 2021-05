Zinsplattformen im Visier der Regierung

Die Bundesregierung prüft eine strengere Regulierung von Zinsplattformen wie Weltsparen oder Zinspilot. Entsprechende Portale stehen seit der Insolvenz der Greensill Bank in der Kritik. Das geht aus der aktuellen Kleinen Anfrage des FDP-Finanzexperten Frank Schäffler hervor.

Schäffler sieht die Probleme allerdings eher in der Geldpolitik der EZB als bei mangelnder Regulierung: „Die Vermittlung von Einlagen durch Banken über Zinsplattformen an risikoreichere Institute ist letztlich eine Perversion des Bankgeschäftes. Die Ursache dafür liegt aber nicht in der mangelnden Regulierung, sondern in der Negativzinspolitik der EZB.“, so Schäffler. Denn in Zeiten von Null- und Negativzinsen greifen sowohl Banken als auch Anleger auf Zinsplattformen zurück, um bei Instituten aus dem europäischen Ausland wenigstens geringe Zinsen zu erhalten. Diese Banken sind dann aber auch riskanter. Deshalb werben die Zinsplattformen bisher mit der gesetzlichen Einlagengarantie von bis zu 100.000 Euro je Kunde und Bank.