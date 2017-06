Zinsgefahr – abgesichert in den Hochsommer

Typisch Yellen – so lässt sich ihre lang ersehnte Rede auf dem Notenbank-Symposium in Jackson Hole schnell zusammenfassen. Eine Aussage, die sich daraus ableiten lässt, ist dass die Entwicklung in der US-Wirtschaft unsicher ist. Naja, nicht wirklich eine neue Erkenntnis. Auch die anderen Aussagen von ihr sind sehr schwammig formuliert – da bleibt jede Hintertür offen. Aufgrund dieser Unsicherheit sollten Anleger aber nicht die Türen offen lassen und die hochsommerliche Hitze dieser Tage ins Haus lassen, sondern eine kurzfristige Absicherung in Erwägung ziehen. Denn die Risiken überwiegen derzeit und das liegt nicht nur am VDAX-New

Er verharrt zwar schon länger bei einem Stand von knapp 20 Punkten, signalisiert aber auf diesem Niveau nach wie vor eine hohe Sorglosigkeit angesichts der unsicheren Wirtschaftsentwicklung. Zumindest gibt es im aktuellen Umfeld steigender US-Zinsen etliche Feuerstellen, die sich bei einer Verbreitung auch schnell zu einem Flächenbrand ausweiten können. Zu nennen sind hier die schwächere Wirtschaftsentwicklung in Europa, China und Japan.

Steigende Zinsen belasten

Zinserhöhungen in den USA würden aber vor allem in den Schwellenländern für Probleme sorgen, da diese Länder ebenfalls zu Zinsanhebungen gezwungen sein könnten, um eine kräftige Abwertung ihrer Währung zu verhindern.

Kurzfristig könnte es daher für die Aktienmärkte problematisch werden, ein Test der Unterstützungen wird vor dem Hintergrund einer schwachen globalen Wirtschaftsentwicklung und steigenden US-Zinsen (siehe Beitrag hier) immer größer.

Absicherung – Nicht nur etwas für Profis

Gegen solche Risiken können sich Anleger etwa mit CFDs absichern, die nicht nur zu spekulativen Zwecken eingesetzt werden können. Mit ihnen lassen sich Risiken schnell und effizient absichern. Der englische Fachbegriff hierfür lautet „Hedging“. Das Hedging-Prinzip ist dabei ganz einfach.

Da das Depot meist aus sogenannten Long-Positionen besteht, also aus dem Kauf von Aktien, Indexzertifikaten, ETFs oder anderen erworbenen Wertpapieren, kann durch eine Short-Position mit CFDs auf den gleichen Basiswert das Verlustrisiko annähernd ausgeglichen werden. Im Ergebnis entspricht die Absicherung mit Short-CFDs dem Verkauf des Depots. Anleger sind vor Verlusten geschützt, profitieren aber nicht mehr von einer Wertsteigerung des Depots.

Bei Hebelpapieren sind Knock-out-Bear-Papiere oder Put-Optionsscheine eine geeignete Alternative, wobei die Puts bei einem stärkeren Rücksetzer von einer steigenden Volatilität profitieren dürften. Für eine vorübergehende Absicherung haben wir überschaubare Laufzeiten gewählt, dann sind auch die Prämien geringer als bei längeren Laufzeiten. Hier unsere Vorschläge für DAX-Depots:

DAX-Puts:

HU5S65 – BP 10.800, Dezember 2016

GL01V2 – BP 10.000, Dezember 2016

DAX-Knock-out-Bear-Papiere:

DG5FC7 – Hebel 8,3

XM3B3F – Hebel 4,5

