Zinsen steigen – bisher feiert keiner

Die Zinsen klettern in den USA und auch in Deutschland merklich. Prozentual ist es sogar ein kleiner Crash am Anleihemarkt, auch wenn die Renditen zuletzt wieder gesunken sind. Doch im ersten Moment gibt es nur Verlierer. Entscheidend ist das Gesamtbild. Die Querverbindungen steigender Zinsen sind am Aktienmarkt als erstes zu beobachten gewesen. Mit einem K.o.-Bear verdienen Aneger am Zinsanstieg beziehungsweise am Kursrückgang, etwa mit der gut bewerteten WKN MF4FZX . Titel von Vonovia fielen im DAX besonders stark, da der Immobilienkonzern niedrige Zinsen braucht, um seine Schulden zu finanzieren. Gleichzeitig profitiert Vonovia, wenn bei kleinen Zinsen die Häuserpreise immer weiter klettern. Kommt nun noch mehr Gegenwind, könnte die Aktienparty bei Vonovia vorbei sein – der von Feingold Research empfohlene Turbo-Bear-Schein mit WKNsollte dann wieder zulegen.

Doch nicht nur Immobilienaktien sehen schlecht aus bei kletternden Zinsen. Auch die Aktienmärkte im Allgemeinen hängen wesentlich am Zinstropf. Klar, die Notenbanken haben mit der Nullzinspolitik über Jahre fast alle Anlageklassen preislich explodieren lassen – von Kunst über Aktien bis hin zu Immobilien. Die merkliche Zinswende trifft also auf zumindest in den USA mehr als sportlich bewertete Aktien.

Crash voraus?

Schauen wir uns aber einmal die Fakten an und die Frage, ob ein Aktiencrash wirklich unmittelbar bevorsteht oder schon begonnen hat. Viel hängt am Zinsmarkt, doch viele Analysten sind sich einig, dass 10-jährige-US-Staatsanleihen erst oberhalb von drei oder gar vier Prozent Verzinsung eine Gefahr werden. Momentan liegt der Markt bei rund 2,78 Prozent, die zehnjährige Bundesanleihe ist mit 0,5 Prozent ohnehin noch weit entfernt.

Wirtschaft entscheidet

Genauso wichtig wie die Zinsen ist natürlich das konjunkturelle Umfeld, denn auch 2000 und 2008 kippten die Märkte erst dann als auch die Realwirtschaft mit schwachen Daten die Zinswende zu spüren bekam. Für Rückenwind sorgt nach wie vor die florierende Weltwirtschaft. Laut den Schätzungen von Experten wächst sie im laufenden Jahr um 3,8 Prozent und damit etwas stärker als viele Investoren lange Zeit erwartet hatten. Das wären gute Perspektiven für die Exportabhängigen DAX-Unternehmen, machen in dem Index doch Zykliker, also Unternehmen aus konjunkturabhängigen Sektoren, 55 Prozent des Indexgewichts aus und damit mehr als in fast jedem anderen Index der Welt.

US-Wirtschaft mit Sonderfaktor

Laut den Schätzungen des Congressional Budget Office (CBO) soll die Steuerreform in den nächsten zehn Jahren zu zusätzlichen Staatsschulden von 1,45 Billionen Dollar führen. Allerdings soll ein Großteil der kräftigen Steuersenkungen den Amerikanern mit mittleren und hohen Einkommen zukommen, weshalb das die Wirtschaft nicht so stark ankurbeln dürfte, als wenn vor allem die unteren und mittleren Einkommensgruppen entlastet worden wären, weil ihre Konsumquote höher ist.

Daher gehen Volkswirte davon aus, dass die US-Wirtschaft durch die Steuerreform in den Jahren 2018 und 2019 um jeweils lediglich 0,3 Prozent angekurbelt werden könnte. Insgesamt prognostiziert der Konsensus der Analysten für 2018 einen Anstieg der Gewinne der S&P500-Firmen um 10,8 Prozent auf 145,5 Indexpunkte, während es 2019 um 10,1 Prozent auf 160 Punkte nach oben gehen soll.

Augen auf im DAX

Allerdings ist das 2018er-KGV auf 18,3 Prozent geklettert, was im langfristigen Vergleich ein sehr hoher Wert ist. Für 2018 sagen Analysten wiederum einen Anstieg der Gewinne der DAX-Unternehmen um 10,6 Prozent auf 985,6 Punkte vorher, gefolgt von einem Plus von 8,8 Prozent auf 1.071,9 Punkte. Der DAX ist mit einem 2018er-KGV von 13,4 bei Weitem nicht so hoch bewertet ist wie der S&P 500. Allerdings liegt die Bewertung um 15 Prozent über dem Schnitt der vergangenen Jahre.

Für viele Investoren der Index mit einer Dividendenrendite von 2,9 Prozent attraktiv. Das Umfeld für den Aktienmarkt in Deutschland und den USA ist weiterhin gut, sofern die Zinsen in den USA bei den zehnjährigen nicht deutlich über drei Prozent schießen. In Deutschland lässt sich mit einer Verzinsung für zehnjährige von weniger als einem Prozent gut leben.