Zinsen – droht neuer Ungemach?

Die Quartalssaison in den USA hat anständig begonnen, doch die Zahl der kommenden Woche könnte eine andere sein: Die 10-jährigem US-Zinsen. Sie liegen mit 2,92 Prozent auf Mehrjahreshoch und konnten an die magische 3-Prozent-Marke anklopfen. Es wird sehr spannend zu sehen, was die Investoren daraus machen. Interpretieren sie feste Zinsen als positiv, da sie eine starke Konjunktur spiegeln oder setzen sich neue Zinsängste durch?Denn eins ist klar – angesichts weltweiter Verschuldung sind merklich höhere Zinsen kaum denkbar. Auch der Ölpreis wird wichtig und die Frage, ob sein inflationärer Anstieg stoppen wird. In Sachen Stimmung ist alles entspannt, die Handelssorgen vergessen und Politik verdrängt. Anders als vor sechs Wochen drängt sich ein Aktienkauf nicht auf, da Risiken jetzt wieder kaum gepreist werden. Das war 1.000 Zähler tiefer im DAX anders.

