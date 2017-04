Die Zinsen bleiben unten

Das erste Quartal war für den DAX ein Volltreffer mit einem Plus von sechs Prozent und er hat damit ungefähr das erreicht, was man gewöhnlich an Durchschnittsrendite pro Jahr von Aktien erwartet. Haupttreiber für die Börsen bleibt damit nicht Donald Trump, sondern sind die niedrigen Zinsen. In den USA sind sie zwar auf 2,4 Prozent für zehnjährige Anleihen geklettert, doch in Europa macht Mario Draghi keine Anzeichen, seine Zinspolitik wesentlich zu verändern. Die jüngsten Inflationszahlen deuten an, dass der Druck von dieser Seite schon wieder abnimmt. So sind bei anhaltend billigem Geld viele Investoren mehr oder minder verzweifelt auf der Suche nach Anlageobjekten und genau aus diesem Grund bleiben die Preise für Aktien, aber auch für Immobilien oder selbst den Kunstmarkt oben.Das bedeutet für den DAX-Anleger: Aktien sind nach Bewertungsmaßstäben nicht billig, in den USA sind Aktien sogar ziemlich teuer. Jedoch wird die Aktienbewertung in Relation zur Zinslandschaft gesehen und da bleiben die Alternativen einfach rar. Schön zu sehen ist dies bei Dividendenaktien – sie werden bei Rücksetzern sofort gekauft. Die Erwartung für den DAX auf kurze Sicht:

Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Investoren das Rekordhoch bei knapp 12.400 Punkten zumindest einmal „sehen wollen“. Ob danach noch weitere Luft ist im zweiten Quartal, hängt wesentlich von der Stimmung ab. Bleibt sie defensiv und skeptisch, könnte der DAX entlang einer Mauer der Angst / Skepsis steigen und mancher Investor in Zugzwang geraten. Die Party wird beendet sein, wenn die Stimmung auf euphorisch kippt. Dann sollte man schnell die Beine in die Hand nehmen und Kasse machen. Doch soweit ist es noch nicht.

