Zinsen, Zinsen, Zinsen

das, was es für den deutschen Kleinsparer seit langer Zeit nicht mehr gibt, wird in diesem Jahr zu einem ganz wichtigen Faktor: der Zins! Genau gesagt, die steigenden Renditen langlaufender Anleihen. Bereits im Januar in HAACK-WEEKLY 02/2021 hatten wir dies avisiert. Wie der T-Bond-Chart jetzt aussieht, sehen Sie hier. Wie schwierig es für die Fed nun geworden ist, lesen Sie in der heutigen Ausgabe weiter unten.

Gute Nachrichten gibt es von unseren Produkten: Das Haack Index Trading-Zertifikat (WKN A28PDQ), in welchem das DAX-Positionstrading der HAACK-DAILY abgebildet wird, liegt mit 1.095,28 € schon fast 10 % im Gewinn. Start war im November 2020. Noch ein wichtiger Hinweis für Sie: Es wird (wie auch bei Fonds üblich) nur ein Kurs am Tag festgestellt (zwischen 10:00 und 13:00 Uhr). Sie sollten Ihre Order also vor 10:00 Uhr platzieren (Handelsplatz Stuttgart) oder ansonsten länger gültig stellen, um am Folgetag ausgeführt zu werden. Das konservativer ausgerichtete Haack Performance-Zertifikat (Trading wird nur mit ca. 20 % beigemischt) mit WKN A271A7 konnte mit aktuell 1.094,06 € in dem noch kurzen Jahr bis jetzt 7,4 % Gewinn erzielen, also etwas mehr als DAX oder S&P 500.

„Das Fed-Statement könnte die Aktienmärkte temporär ausbremsen: Sind die Worte der Fed heute zu „dovish“, also geldpolitisch locker, dürfte das die Bondkurse belasten. Denn der Eindruck einer untätigen Fed würde die Inflationsbefürchtungen weiter anheizen, die Renditen am langen Ende steigen lassen.

Den Zinsanstieg am langen Ende will die Fed sicherlich beenden, zumindest jedoch abfedern, damit es zu keinen Marktverwerfungen kommt. Gleichzeitig goutieren die Notenbanken/Regierungen jedoch einen (beherrschbaren) Inflationsanstieg, kurbelt er doch die Wirtschaft an, solange er nicht ausufert. Der Wohlfühlkorridor dürfte zwischen 2 und 3,5 % liegen. Weiterhin verlieren die riesigen Schuldenberge bei Inflation real an Wert. Schulden langfristig „weginflationieren“ wäre ein eleganter Weg. Problem aber: Steigen die Preise erst mal kräftig an, dürfte es nicht einfach sein, die Inflation im Zaum zu halten. Gerät der Preisauftrieb außer Kontrolle (Achtung: einige Rohstoffe wie Kupfer zeigen bereits starke Aufwärtstrends), drohen größere Schäden für die Wirtschaft. Die 1970er-Jahre lassen grüßen. Dies ist in den nächsten Monaten und Jahren genau zu beobachten. Direkte Gefahr sehen wir eher nicht. Noch ist es so, das steigende Inflationsbefürchtungen und anziehende Renditen nur eine Rotation raus aus teuren Tech-Werten, rein in Finanzwerte und andere Zykliker auslösen. Aber ein Favoritenwechsel allein wird die Börsentendenz nicht ewig tragen können. Insgesamt führt ein Zinsanstieg zu einer holprigen Phase – und das sehen wir bereits in 2021.

Zunächst aber geht es um die Verhinderung stark fallender Bondkurse. Der klare Abwärtstrend ist im Chart zu erkennen. Wichtig für den Gesamtmarkt ist, dass dieser nicht zu panikartigen Verkäufen führt. 10-jährige US-Bonds rentieren aktuell bei 1,64 %, 30-jährige bei 2,39 %. Werden bei den Bonds die nun erreichten Unterstützungen gebrochen (Widerstände bei den Renditen liegen ca. 1,90 bzw. 2,40 %), wäre jedoch ein Sell-Off denkbar. Da nutzt es dann wenig, wenn die kurzen Zinsen unten bleiben. Die Zinsstrukturkurve versteilert sich signifikant, was in 2021 ein klarer Trend ist. Stark beachtet wird in den USA die Differenz der Rendite von 2-jährigen und 10-jährigen US-Staatsanleihen. Aktuell rentieren die 10-Jahres-Bonds 1,49 % höher. Noch vor einem Monat lag der Unterschied bei 1,18 %, vor einem Jahr (allerdings inmitten der Corona-Krise) bei nur 0,64 %.

So ungünstig dieser Renditeanstieg für hoch bewertete Tech-Aktien, Versorger und viele andere Dividenden-Aktien auch ist, so muss auch festgestellt werden, dass dies genau zu einer anziehenden Konjunktur passt. Aber: Fährt die Wirtschaft mit voller Kraft, sind Börsengewinne nicht mehr ganz so einfach. Nicht nur drücken steigende Zinsen auf die Bewertungen (was durch steigende Unternehmensgewinne kompensiert werden muss - bei vielen Firmen funktioniert dies), auch saugt die Realwirtschaft dann Liquidität aus dem Kreislauf ab. Und dann stellt sich die Frage, wie locker und liquiditätsspendend die Notenbanken bei anziehender Inflation überhaupt noch agieren wollen/können? Aber dies sind Effekte, die jetzt noch keine so große Rolle spielen, gleichwohl im Hinterkopf abgespeichert werden sollten.



In vielen Indizes konnten zuletzt neue Hochs registriert werden. Auch der Nasdaq 100 konnte sich erholen. Indes erwarten wir für die nächsten zwei Wochen eine Konsolidierung, was gut zum saisonalen Muster passen würde. Wie diese ausfällt, welche Sektoren besonders betroffen sind, wird vom Zins abhängen, könnte schon heute Abend ausgelöst werden. Am 19.03. ist aber noch der große Verfalltag, der gerne seine eigene Geschichte schreibt. Wichtig ist, sich von etwaigen Schwankungen nicht zu sehr beeinflussen zu lassen.





Wir sind rechtzeitig wieder in den Markt gegangen, fahren eine hohe Investitionsquote. So lange keine negativen Signale auftauchen, belassen wir dies so, suchen aber weiterhin besondere Chancen, die sich immer wieder ergeben