Zinsen – Zeit für den Wende?

Irgendwann muss die Zinswende doch anstehen! Oder doch nicht? In Deutschland war bei den zehnjährigen zuletzt noch einmal massiver Rücklauf dank der Italiener. Flucht in Sicherheit. Doch auch den BUND-Future kann man anshorten an starken Tagen, wenn man auf längerfristig steigende Zinsen setzt.



Wie? Ganz einfach. Bei ihrem Broker – Screenshot von E*Toro fügen wir Ihnen beispielhaft unten einmal an – oder per Turbo-Short-Papier. Während in den USA eine Zinswende nämlich eingepreist wird, hat sich beim BUND noch wenig getan. Inflation könnte aber anheizen oder passende Aussagen Mario Draghis.