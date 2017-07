Zinsen, Bitcoin, Apple-Boom – kritische Signale am Finanzmarkt

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Heftige Bewegungen am Aktienmarkt gehen häufig mit Ausschlägen in unterschiedlichen Anlageklassen einher. Der Euro sprang zuletzt für viele überraschend auf fast 1,17 US-Dollar, am Zinsmarkt in Deutschland verdoppelten sich die Zinsen für zehnjährige Bundesanleihen von 0,28 auf 0,6 Prozent – am Zinsmarkt ein massiver Anstieg. Gleichzeitig wird der US-Aktienmarkt wesentlich von einem Fünferpaket aus FAAMG-Aktien gezogen, sowohl im S&P 500 als auch an der Nasdaq. In unserem Webinar um 18.00 Uhr – Anmeldung hier – werden wir ausführlich aufzeigen, wie groß der Einfluss von Apple, Amazon, Facebook, Google und Microsoft ist und warum das Jahr 2015 als Blaupause denkbar ist.

Gleichzeitig war die in unseren Webinaren ausführlich thematisierte Volatilität zuletzt ein guter Indikator. Wir werden Ihnen zeigen, warum 12 Zähler beim VDAX-New und 10 Punkte in US-Index VIX eine ganz besondere Bedeutung haben.

Produkt des Tages:

Mit Blick auf die Vola ist unser Proukt des Tages am Montag ein Turbo-Bull auf den DAX. Wir empfehlen bei einem Long-Einstieg 12.150 ein Ziel von 12.350 Punkten. Die passende WKN lautet TD7BM9.

Dazu ergibt sich von der Währungsseite her ein spezieller Blick auf Aktien wie Lufthansa. Denn Währung und niedrige Energiepreise haben Auswirkungen.

Zu guter Letzt gehört zum Gesamtbild, dass Fluchtwährungen wie Gold oder Bitcoin in jüngster Zeit wieder auf dem Rückzug waren. Ist dies temporär oder kann man aus den Bewegungen auch anderes lesen? In unserem Webinar ist Zeit für den großen Sommerblick auf die Märkte und dafür zu erläutern, wie alles mit allem zusammenhängt. Der Sommer 2017 könnte ähnlich interessant werden wie jener 2015.