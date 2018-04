Zinsen 2018 – Sparer schöpfen neue Hoffnung

Die Zinsen für 10-jährige US-Staatsanleihen klettern merklich, auch für die zehnjährige Bundesanleihe gibt es fast 0,7 Prozent Zinsen. Sparer hoffen zum zweiten Mal nach dem Frühsommer 2017 auf die Wende, Häuslebauer fürchten steigende Kreditzinsen. In den USA streiten sich führende Anleihegurus, ob wirklich eine Zinswende eingetreten ist.

2,8 Prozent Zinsen für eine US-Staatsanleihe zehnjähriger Laufzeit deuten in den USA eine Zinswende an. Noch im Juli 2016 fiel der Kupon mit 1,3 Prozent exakt halb so hoch aus. Am Bondmarkt ist eine derartige Veränderung massiv, führende Volkswirte sehen darüber hinaus die Marke von drei Prozent als gefährlich an.

Denn die US-Volkswirtschaft ist ungeachtet des zuletzt starken Wachstums hoch verschuldet, Präsident Trump hat die Schulden ebenso wie sein Vorgänger Obama ausgebaut auf gegenwärtig fast 21 Billionen US-Dollar, knapp 110 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Zum Vergleich – Deutschlands Schulden liegen bei unter 70 Prozent des BIP, knapp zwei Billionen Euro.

Zinswende schwer zu vermitteln

Angesichts der Schuldenlast der Amerikaner ist eine nachhaltige und deutliche Zinswende im Grunde nicht darstellbar. Marktverwerfungen wären vermutlich ebenso die Folge wie eine deutliche Rezession. Unter diesen Voraussetzungen tobt in den USA momentan ein Streit zwischen dem ehemaligen Anleihenkönig Bill Gross und seinem Nachfolger Jeff Gundlach, welche Richtung der Zinsmarkt einschlagen wird.

Am 9. Januar sorgte Bill Gross, seit September 2014 Fondsmanager beim Vermögensverwalter Janus Capital Group, für Aufsehen mit dem Tweet, der jahrzehntelange Bullenmarkt bei zehnjährigen US-Anleihen sei vorbei und ein Bärenmarkt habe begonnen. Gross verwies darauf, dass die US-Notenbank im Laufe des Jahres ihre Bilanzsumme durch den Verkauf von Staats- und Hypothekenanleihen kräftig abbauen werde, was für Auftrieb bei den Zinsen sorge. Der Finanzprofi geht allerdings nur von „einem leichten Bärenmarkt“ aus, also dass die Zinsen bis zum Jahresende auf lediglich 2,7 bis 2,8 Prozent steigen würden. Ein Bärenmarkt bedeutet in diesem Zusammenhang einen nachhaltigen Kursrückgang, sprich Zinsanstieg.

Diese Entwicklung sieht Gundlach am Anleihenmarkt

Der neue Anleihenkönig Jeff Gundlach hat Gross allerdings noch am gleichen Tag widersprochen. „Gross ist zu früh mit seiner Bärenmarktprognose“, sagte Gundlach, den eine innige Rivalität mit Gross verbindet. Das ist die freundliche Umschreibung für die Aussage, dass er falsch liege. Gundlach würde einen Bärenmarkt an den 30jährigen US-Anleihen festmachen. „Die Zinsen für 30jährige Anleihen müssen auf 2,99 Prozent oder darüber steigen, damit die Trendlinie gebrochen wird“, betonte der Experte. Mit 2,88 Prozent nähern sie sich allerdings im Eiltempo jener Marke.

Gundlach warnte jedoch, dass wenn die Zinsen für zehnjährige Anleihen erst einmal die Marke von 2,63 Prozent geknackt hätten, dass es anschließend noch deutlich stärker nach oben gehen dürfte. „3,25 Prozent ist plausibel für irgendwann im Jahr 2018“, sagte der Finanzprofi. Er geht davon aus, dass die Nettoliquidität der Fed und der EZB insgesamt ab Jahresmitte in den negativen Bereich drehen werde, weil die US-Notenbank ihre Bilanzsumme stärker abbauen werde als die der EZB anwachsen werde.

Weidmann macht Druck auf Draghi

Was bedeutet all dies nun für deutsche Sparer? Ein Umfeld steigender US-Zinsen sind prinzipiell gute Nachrichten für hiesige Anleger, dürften sie doch die Renditen für Bundesanleihen weiter nach oben ziehen. Dafür setzt sich auch Bundesbank-Chef Jens Weidmann ein. Zuletzt sprach er sich einmal mehr für ein Auslaufen des Billionenschweren Anleihenkaufprogramms der EZB in diesem Jahr ein. „Das hielte ich aus heutiger Sicht für angemessen“, sagte Weidmann. Hinzu kommt, dass die Inflation steigt. Allerdings dürfte es noch lange dauern, bis Sparer auf ihrem Giro- oder Tagesgeldkonto eine Verzinsungszahl sehen, die den Namen verdient.