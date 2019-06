Den Zinseinbußen begegnen

Das Geldvermögen nimmt an Wert ab. In den letzten zehn Jahren summierte sich das auf viele Milliarden Euro

358 Milliarden Euro an Netto-Zinseinbußen mussten die deutschen Privathaushalte seit Beginn der Niedrigzinsphase hinnehmen. Betrachtet man Einlagen, Versicherungen und Rentenpapiere, so beläuft sich der Verlust auf 648 Milliarden Euro. Für das laufende Jahr wird mit einem Wertverlust des verzinslichen Geldvermögens von bis zu 50 Milliarden Euro gerechnet. Demgegenüber stehen Einsparungen von Kreditnehmern, die allerdings in den letzten zehn Jahren nur 290 Milliarden Euro ausmachten.

Verursacht wurde dies alles durch die Senkung der Leitzinsen durch die EZB, die damit auf die Staatsschulden- und Finanzkrise reagierte. Und ein Ende dieser seit etwa zehn Jahren laufenden Entwicklung ist nicht in Sicht. Zu sehr belasten ein schwächeres Wirtschaftswachstum in Europa, der Handelskrieg zwischen China und den USA, zwischen den USA und anderen Ländern und der unsichere Ausgang des Brexits.

Dazu gesellt sich Ungemach über die italienischen Staatsfinanzen und der Atomstreit zwischen den USA und dem Iran.

So hat auch die EZB in ihrer letzten Sitzung verkündet, das Versprechen unveränderter Leitzinsen bis mindestens 2020 zu verlängern. Für das letzte Quartal 2019 rechnen viele Branchenkenner mit einer weiteren Zinssenkung. Kein Wunder also, dass der Goldpreis profitiert und gerade abhebt, denn Gold ist ein bewährtes Werterhaltungsmittel und die Opportunitätskosten sind derzeit nicht existent.

Wer mit einem Hebel auf den Goldpreis setzen möchte, sollte sich bei den Goldgesellschaften umsehen, zum Beispiel bei White Gold oder Osisko Gold Royalties.

Im White Gold Bezirk im Yukon besitzt White Gold fast 440.000 Hektar bestes Goldland, Partner sind Agnico Eagle Mines und Kinross Gold. Laut dem gerade erfolgten Update der Ressourcenschätzung liegen hier angezeigte Mineralressourcen von mehr als einer Million Unzen Gold vor.

Mit Osisko Gold Royalties holt man sich Anteile eines Royalty-Unternehmens ins Depot, welches in Projekte und Unternehmungen investiert, die sorgfältig ausgewählt werden. Mit Edelmetallabnahmen und Lizenzabgaben, beispielsweise an Falco Resources, Barkerville Gold oder an der Canadian Malartic Mine ist Osisko Gold Royalties auf Erfolgskurs.

