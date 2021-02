Zinsängste drücken Kurse tief ins Minus

Startete der deutsche Aktienindex am Morgen noch mit positiven Vorzeichen in den Handel, verließ die Anleger scheinbar schnell der Mut – folglich verliert der DAX über den Vormittag hinweg bis zu 2%. Damit notierte der Leitindex bei 13.700 Punkten zeitweise so tief wie seit einem Monat nicht mehr. Morgen jährt sich der Start des Corona-Crashs im letzten Jahr. Außerdem drücken weiter steigende Anleihezinsen in den USA auf die Stimmung. Am Nachmittag werden indes neue Impulse vom FED-Chef Jerome Powell erwartet.