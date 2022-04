Zinnproduzent Alphamin erwartet Rekordgewinn

Die in Kanada gelistete Alphamin Resources (WKN A12GSG / TSXV AFM) baut in der Demokratischen Republik Zinn ab und legt am 11. Mai ihre endgültigen Zahlen zum ersten Quartal vor. Allerdings teilte man bereits am gestrigen Dienstag mit, dass man davon ausgeht in diesem Zeitraum einen Ebitda-Rekord (Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf Sachanlagen und Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände) erzielt zu haben!



Die vorläufigen Zahlen beliefen sich dem Zinnproduzenten aus Mauritius zufolge in den drei Monaten bis Ende März auf 98 Mio. Dollar Ebitda. Das bedeutet im Vergleich zum vorangegangenen Quartal eine Verbesserung von 32%.



Alphamin zufolge lag die Produktion enthaltenen Zinns im Berichtsquartal mit 3.061 Tonnen auf dem Niveau des vorangegangenen Quartals. Der Untertageabbau liefere weiterhin stetige Ergebnisse und die Gewinnungsrate der Verarbeitungsanlage sei von 75% im Vorquartal auf jetzt 75% gestiegen, hieß es weiter.



Wie das Unternehmen weiterhin mitteilte, konnte man den Absatz enthaltenen Zinns im Vergleich zu den drei Monaten zuvor um 9% auf 3.336 Tonnen steigern und erzielte dabei einen durchschnittlichen Zinnpreis von 43.813 USD pro Tonne.



Die Experten von Fitch Solutions rechnen auch längerfristig damit, dass sich der Zinnpreis auf einem solch hohen Niveau halten kann. Unter anderem, da das schnelle Nachfragewachstum das sich noch erholende Angebot übertreffe. (Wir berichteten.)





