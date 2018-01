Zinkpreis auf neuem 10-Jahreshoch

Zink ist so teuer wie seit zehn Jahren nicht mehr. Der Zinkpreis hat im heutigen Handel erneut die Marke von 3.400 USD pro Tonne (1,57 USD pro Pfund) erreicht und war damit so teuer wie zuletzt im August 2007. Gleichzeitig sind die Zinkvorräte an der London Metal Exchange so niedrig wie seit Oktober 2008 nicht mehr. Die Vorräte an der Shanghai Future Metal Exchange haben sich in den vergangenen 12 Monaten halbiert. Diese Angebotsverknappung hat sich seit langem angekündigt, zumal nur wenige neue Minenprojekte in Produktion gehen.

Zink setzt damit seinen Höhenflug fort, der schon Anfang 2016 begonnen hat. Im Januar 2016 kostete die Tonne Zink 1.506 USD. Es deutet wenig darauf hin, dass sich der Trend bald umkehren könnte, denn der Aufbau neuer Produktionskapazitäten braucht Zeit. Parallel hat China seine Produktion gedrosselt, weil strengere Umweltvorschriften durchgesetzt werden.

Niedrige Verarbeitungsaufschläge (Treatment Charges) der Raffinerien sind ein weiteres Zeichen, das auf eine echte Knappheit hindeutet. Raffinerien brauchen die volle Auslastung ihrer Kapazitäten, sonst zahlen sie beim Betrieb drauf. Von Produzenten wie Pasinex Resources Ltd. (CSE: PSE; FRA: PNX) hören wir, dass sich gleich zu Jahresbeginn nochmals neue Interessenten für die Abnahme der Produktion gemeldet haben. Wir befinden uns eindeutig in einem Verkäufermarkt. Dafür spricht die Zahl von 40 Interessenten, die CEO Steve Williams derzeit nennt. Pasinex geht übrigens in seinen Annahmen für 2018 noch von lediglich 1,35 USD pro Pfund Zink aus…

Die Ankündigung von Großproduzent Glencore, sein Lady Loretta-Projekt in der ersten Jahreshälfte wieder in Betrieb zu bringen, hat den Markt nicht beruhigt. Glencore trägt mit geschätzten 1,1 Mio. Tonnen etwas weniger als 10 Prozent zur Weltproduktion von 13 Mio. Tonnen bei. Für 2019 peilt Glencore eine Produktion von 1,16 Mio. Tonnen an.

Erst im kommenden Jahr kommen nennenswerte neue Zinkprojekte neu in Produktion, darunter das Dugald River Projekt von MMG in Australien sowie die Gamberg Mine von Vedanta in Südafrika.

Der heutige Zinkpreis liegt noch ein gutes Stück vom Allzeithoch entfernt. Im November 2006 hatte Zink den bisherigen Höchstpreis von 4.580 USD erreicht. 2018 wird für Zinkgesellschaften ein spannendes Jahr. Der Zinkproduzenten Trevali (TSE: TV) reflektiert die Zinkpreiserhöhung ganz direkt und hat seit Dezember 20 Prozent zugelegt.





