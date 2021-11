Der Zinkmarkt belebt sich

Nach einigen schwierigen Phasen im Zinkmarkt in den vergangenen Jahren sieht die Lage optimistischer aus

Unterbrechungen in der Versorgungskette und eine wirtschaftliche Erholung sollten laut Expertenmeinungen den Zinkpreis beflügeln. Zum einen seien die Fundamentaldaten stark, zum anderen wird mit guten Zukunftsaussichten gerechnet. Hier lohnt sich ein näherer Blick auf den Zink-Spotpreis. Der Zink-Spotpreis ist der aktuelle Preis, zu dem Zink verkauft oder gekauft werden kann. Als Quelle dient beispielsweise die London Metal Exchange (LME). Daneben gibt es auch Zink-Futures. Der Kassakurs eines Wertpapiers ist wichtig, besonders wenn es aus Sicht des Derivatemarktes betrachtet wird. Dabei bezieht sich der Kassapreis auf den aktuellen Markt, der Future-Preis dagegen hat die Umstände einer zukünftigen Angebots-Nachfrage-Relation im Blick.





Für Anleger, die in den Zinkmarkt investieren möchten, ist es vorteilhaft etwas über den Zink-Spotpreis und die Zink-Futures zu wissen. Zink kennt man vom Verzinken von Stahl, um einen Korrosionsschutz zu erhalten. So können metallische Bauteile vor einer Schädigung bewahrt werden. Preislich brachte das Jahr 2006 ein Allzeithoch von mehr als 4.000 US-Dollar je Tonne Zink. Seit der Zeit nach der Wirtschaftskrise geht es nach dem damals dazugehörigen Einbruch mit dem Zinkpreis stetig nach oben, somit liegt ein langfristiger Aufwärtstrend vor. Zink ist so teuer wie seit rund 14 Jahren nicht mehr. Zink Verarbeiter scheinen sich auch schon zu positionieren und sich raffiniertes Zink zu sichern.





Für Anleger, die auf Zink setzen möchte, bieten sich Investments in Gesellschaften wie Griffin Mining oder Osisko Metals an. Griffin Metals ist in China der größte Produzent von Zink. Dessen Caijiaying-Mine bringt neben Zink noch Gold, Silber und Bleimetalle hervor. Osisko Metals ist in den Nortwest Territories beheimatet und besitzt dort das bedeutende Pine Point Projekt.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Grifffin Mining (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/griffin-mining-ltd/) und Osisko Metals (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-metals-inc/).







Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



