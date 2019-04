Zink und Kupfer – zwei spannende Rohstoffe

Weitere Suchergebnisse zu "Kupfer COMEX Rolling":

Der Markt für Kupfer dürfte in 2019 ebenso wie im vergangenen Jahr angespannt sein. Auch beim Zinkmarkt gibt es ein Angebotsdefizit

2018 bescherte dem Kupfermarkt mit einem Defizit von 387.000 Tonnen das höchste Defizit seit vier Jahren, so die International Copper Study Group (ICSG). Der Grund lag in Wartungsarbeiten und auch unfreiwilligen Ausfällen von Kupferschmelzen. Experten gehen auch weiterhin von einer angespannten Situation aus, was den Preis des roten Metalls stützen sollte. Nicht zuletzt, weil die Grasberg-Mine in Indonesien, die zweitgrößte der Welt, vom Tagebau in den Untertagebau wandert, was die Produktion erheblich verkürzen wird.

Auf der Nachfrageseite werden die Konjunkturmaßnahmen Chinas den Kupferverbrauch weiter anheizen. Von einem steigenden Kupferpreis lässt sich mit Aktien von Gesellschaften, die Kupfer im Boden besitzen, profitieren. So zum Beispiel mit Aurania Resources.

Aurania Resources hat bereits auf seinem Lost Cities-Cutucu-Projekt im Südosten Ecuadors hochwertiges Kupfer und auch Silber gefunden. In Proben wurden bis zu 12 Prozent Kupfer gefunden (sowie bis zu 166 Gramm Silber je Tonne Gestein). Neben diesem Flaggschiffprojekt verfolgt das junge Explorationsunternehmen weitere Projekte mit Kupfer und Edelmetallen.

Auch der Zinkpreis hat eine sehr gute Preisentwicklung hingelegt, denn die Lagerbestände sind gefallen. Allerdings wird die Produktion von Zinkkonzentrat aktuell ausgeweitet, was das Angebotsdefizit etwas verringern könnte. Etwa die Hälfte des geförderten Zinks wird für die Verzinkung von Metallen verwendet. Minenschließungen und Produktionseinschränkungen sind verantwortlich für das Zinkdefizit, das zurzeit rund 1,1 Millionen Tonnen beträgt. Eine starke Zinknachfrage kommt aus Deutschland, Belgien, den USA und China.

Größter Produzent ist China. Hochgradige Zinkprojekte gibt es beispielsweise auch in Peru. Dazu gehören das Bongará-Projekt und das Charlotte-Bongará-Projekt von Zinc One im Norden von Peru. Bongará produzierte bereits in 2007 und 2008, wurde aber damals aufgrund der weltweiten Finanzkrise und des damaligen Rückgangs des Zinkpreises geschlossen.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Aurania Resouces (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/aurania-resources-ltd.html).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



http://www.resource-capital.ch/de/disclaimer_agb.html