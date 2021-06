Zink und Kupfer auf dem Schirm haben

Weitere Suchergebnisse zu "Kupfer COMEX Rolling":

Basismetalle haben sich preislich eingependelt. Das Marktumfeld ist immer noch angespannt und begünstigt höhere Preise

Zink hat einen festen Platz in der Weltwirtschaft, ist nicht mehr wegzudenken. Zur Verwendung kommt es seit rund 500 Jahren. Stahlteile und Eisen werden damit verzinkt. Auch in der Medizin, in Legierungen und in Batterien wird der Rohstoff gebraucht. Je besser die Weltwirtschaft läuft, desto mehr Zink wird verarbeitet. Aktuell steigen die Produktivitätsaktivitäten, man denke nur an die Automobilindustrie. Eine vermehrte Nachfrage nach Zink kommt aus Europa, Asien ohne China und anderen Regionen. Die chinesische Zink-Nachfrage sollte weiter stark bleiben. Dagegenwirken könnten eventuell nur die strengen Emissions-Richtlinien in China.





Die Rohstoff-Experten der Großbank UBS erwarten, dass Kupfer nach dem Allzeithoch im Mai im zweiten Halbjahr 2021 sogar preislich noch höher steigen kann. Denn dieses und nächstes Jahr dürfte der Kupfermarkt im Defizit sein. Für 2021 wird mit einer um 4,9 Prozent anwachsenden Kupfernachfrage gerechnet. Dafür mitverantwortlich sind auch die Dekarbonisierungs-Anstrengungen großer Volkswirtschaften. Deutschland etwa rechnet damit bis 2045 klimaneutral zu werden. Und die dafür nötigen Technologien brauchen Kupfer. Die Wind- und Sonnenenergie muss ausgebaut werden. Die Elektromobilität kommt so rasant voran, dass das Ende des Verbrenners bis 2030 ein realistisches Szenario ist. All dies wird die Kupfernachfrage antreiben.





Damit stehen auch Gesellschaften mit Zink wie beispielsweise Osisko Metals im Blickpunkt. Mit dem Fokus auf Basismetalle ist besonders das Projekt Pine Point, eines der wichtigsten Zinkbergbaulager in Kanada ein bedeutender Posten im Portfolio von Osisko Metals. Es befindet sich in den Northwest Territories. Kupfer besitzt etwa Torq Resources im Kupfer-Gold-Projekt Margarita in Chile. Kürzlich kam eine Option auf eine 100prozentige Beteiligung am Kupferprojekt Andrea im Norden Chiles hinzu.





