Zink – ein nicht zu unterschätzender Rohstoff

Zink ist bekannt als Korrosionsschutz für Stahl- und Eisenteile und ist damit etwa in der Automobilindustrie ein wichtiger Rohstoff

Das bläulich-weiße spröde Metall dient also als Rostschutz. Zink findet auch Verwendung in nicht wiederaufladbaren Batterien als Anodenmaterial, zum Beispiel in Alkali-Mangan-Batterien. Große Zinkvorkommen gibt es in den USA, in Australien und Asien. Bei der Zinkproduktion steht China weltweit an erster Stelle. Auch in Kanada, Indien, Irland, Kasachstan, Mexiko oder Bolivien gibt es Zink-Liegenschaften. Die größte Zinkmine der Erde befindet sich in Rajastian, Indien, es ist die Rampura Agucha Mine. Rund 20 Prozent der globalen Zinkproduktion stammen aus Australien. Dort wird das Metall bereits seit 1901 produziert. Meist findet der Abbau unterirdisch statt. In den USA ist die wichtigste Zinkmine die Red Dog-Mine in Alaska. Fast 3.000 Mitarbeiter sind in dieser Mine mit dem Bergbau und auch im Schmelzbereich zugange.





Zweitgrößter Zinkproduzent dürfte Peru sein. Seit dem 20. Jahrhundert wird dort Zink abgebaut. Heute vor allem im peruanischen Hochland in den Anden. Früher, in der Antike, wurde aus Zink Messing hergestellt, bestehend aus Zink und Kupfer. Heute wird rund die Hälfte des produzierten Zinks in Sachen Rostschutz zum Verzinken verwendet. Für Pflanzen und Menschen ist Zink ein Mineral, das für ein gesundes Wachstum nötig ist. Größter Zinkproduzent in China ist Griffin Mining, denn die Gesellschaft ist zu 88,8 Prozent an der produzierenden Caijiaying-Mine (Zink, Gold, Silber, Blei) beteiligt. In den Nordwest Territorien arbeitet Osisko Metals im großen Zinkabbaugebiet Pine Point Mining Camp und im Bathurst Mining Camp.





