Zink - heiß begehrt

Ein für 2017 mal wieder erwartetes Angebotsdefizit beim Industrierohstoff Zink erfreut Gesellschaften wie etwa Darnley Bay



Die International Lead and Zinc Study Group prognostiziert für das laufende Jahr ein Defizit beim Zink von 220.000 Tonnen. Zink wird in der Bauindustrie und für Infrastrukturmaßnahmen gebraucht. Doch rund die Hälfte des nachgefragten Zinks geht in die Automobilindustrie.





Sollten sich die Prognosen der International Lead and Zinc Study Group bewahrheiten, dann hätte der Zinkmarkt zum vierten Mal innerhalb von fünf Jahren ein Defizit vorzuweisen. Für Ende 2017 wird daher ein Preis von 2600 US-Dollar je Tonne vorausgesagt. Dies obwohl die Menge des produzierten Zinks, vor allem aus China und Indien, nach einem Rückgang in 2016 wieder ansteigen dürfte. In China wurde in den ersten vier Monaten 2017 bereits mehr Zink produziert, ebenfalls in Indien, eines der größten Produktionsländer der Erde.

Beide Volkswirtschaften sind nicht nur beim Angebot, sondern auch bei der Nachfrage von wesentlicher Bedeutung. Auch die USA fragen wieder mehr Zink nach. Mittel- bis langfristig sollte sich das auch auf den Preis auswirken. Für Darnley Bays Pine-Point-Projekt sollten also die Sterne gut stehen, dass von dort mittelfristig wirtschaftlich abbaubares Zink auf den Weltmarkt kommen wird. Der Darnley-Plan: Es werden zehn Open-Pit-Ablagerungen nacheinander abgebaut werden. Laut dem PEA-Minenplan belaufen sich die Mineralressourcen auf 25,8 Millionen Tonnen Gestein mit 2,94 Prozent Zink und 1,12 Prozent Blei in der Kategorie gemessen und angezeigt. Dazu kommen weitere 3,7 Millionen Tonnen abgeleiteter Ressourcen mit einem Gehalt von 2,9 Prozent Zink und 0,77 Prozent Blei. Ziel von Darnley Bay, so Chief Operating Officer John Key, ist einerseits eine zeitnahe Machbarkeitsstudie, andererseits sollen zusätzliche Ressourcen hinzukommen. Darauf weist das Winterbohrprogramm bereits hin. Erste Auswertungen der Bohrungen ergaben 50,5 Meter mit 9,03 Prozent Zink und 4,10 Prozent Blei.

Blei ist also auch in erheblichem Umfang auf dem Darnley-Projekt dabei. Das ist kein Zufall. Da Zink und Blei oft gemeinsam gefördert werden, sehen die Markterwartungen für den Bleipreis ähnlich aus wie beim Zink. Doch auf diesem Markt liegen derzeit Angebot und Nachfrage derzeit auf etwa dem gleichen Niveau. Doch mittelfristig könnte die Nachfrage etwas mehr zulegen als das Angebot. So hatte China im ersten Quartal 2017 bereits mehr Blei importiert als in den letzten acht Jahren. Für Ende 2017 erwarten die Experten einen Bleipreis von 2200 US-Dollar je Tonne.

