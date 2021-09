Zink - ein besonderer Rohstoff

Auch wenn Anleger Zink vielleicht nicht so auf dem Schirm haben, diesen Rohstoff sollte man im Auge behalten

Beim Zink ist der wichtigste Treiber der weltweiten Nachfrage China. Das Land ist sowohl der wichtigste Nettoimporteur als auch der wichtigste Raffinade Produzent und -verbraucher. Recycling ist ein wichtiges Thema beim Rohstoff Zink. Defizite am Zinkmarkt können kurz- bis mittelfristig durch Bergwerksschließungen auftreten. Neben Zink werden meist weitere wichtige Metalle wie Kupfer und Silber gefördert. Aktuell sind die Zinkpreise relativ stabil, auch wenn die Zinkvorräte leicht rückgängig sind.

Experten rechnen damit, dass der asiatische und der amerikanische Markt die Zinkvorräte weiter aufbrauchen wird, was den Überschuss verringern wird. Und Zink wird zum Verzinken von Stahl gebraucht. Die Nachfrage nach Zink kommt also von Infrastrukturprojekten und aus der Stahlindustrie. Bei Infrastrukturprojekten denkt man auch an die Zukunft, an digitale Vernetzung, die Entwicklung der Infrastruktur zu Land, in der Luft und zu Wasser.

Die Innovationsplattform für Mobilität und Logistik ist unter anderem die gerade zu Ende gegangene Hypermotion in Frankfurt. Thema ist die Verkehrs- und Energiewende und wie sie vorangetrieben werden kann. Ein interessantes Thema ist die Hyperloop Technologie, eine Hochgeschwindigkeitstechnologie, die den Transport von Gütern und Personen revolutionieren kann. Einer der beteiligten Rohstoffe ist sicher Zink. Hochgeschwindigkeitsszenarien brauchen ebenso wie andere Zukunftstechnologien Rohstoffe, unter anderem Zink.

Zink besitzt beispielsweise Chinas größter Zinkproduzent Griffin Minerals in der Caijianying-Mine. Das Unternehmen ist zu 88 Prozent beteiligt. Auch Osisko Metals ist in Sachen Zink unterwegs. Die Gesellschaft hat mit dem Pine Point Projekt die Kontrolle über eines der wichtigsten Zinkabbaugebiete Kanadas

