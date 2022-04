Zink – Verwendungsmöglichkeiten in Batterien

Technologien für winzige Sensoren werden erprobt für die Zukunft, Zink ist mit an BordDie Zukunft ist oft näher als man denkt. Städte werden mit enorm vielen Sensoren ausgerüstet sein. Denn damit kann alles beobachtet werden, ob der Straßenverkehr, das Wetter oder Umweltbelastungen. Die 5G-Technologie wird drahtlos schnelles Internet liefern und in Sekunden sehr große Datenmengen auf das Smartphone bringen können. Stichwort „Smart Cities“. Tragbare Sensoren in der Kleidung können im medizinischen Bereich Vorteile bringen. Nötig dafür sind die passenden Batterien, die direkt am Körper getragen werden können und sicher funktionieren. Hier kommt Zink ins Spiel. Denn die Lithium-Ionen-Batterien, die ihren Siegeszug in der Elektromobilität und in den Handys angetreten haben, sind für winzige Sensoren nicht so geeignet. Und so wird mit Zink experimentiert. Geforscht wird auch an Zink-Ionen-Batterien, die damit punkten, dass Explosions- oder Brandgefahr fehlen. Basis dieser Batterien ist Wasser und es handelt sich um eine grüne Energiespeicherungstechnologie, die vor allem aus Zink besteht und so auch kostengünstiger wäre.Die wässrige Zink-Ionen-Technologie ist derzeit noch weit von einer Kommerzialisierung entfernt und Zink das Mittel für den Korrosionsschutz. Im laufenden Jahr wird mit einer Steigerung der weltweiten Zinknachfrage um zirka 2,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr gerechnet. Vielleicht führen aber neue Technologien dazu, dass die Zinknachfrage deutlich ansteigt. Das gefragte Metall Zink sollte also ebenso wie gut aufgestellte Zinkgesellschaften im Auge behalten werden. Da wäre etwa Osisko Metals mit seinen Engagements im Bathurst Mining Camp und im Pine Point Mining Camp. Gerade erwirbt Osisko Metals zusätzlich eine früher produzierende Kupfermine in Quebec. Der größte Zinkproduzent Chinas ist Griffin Mining ist mit seiner Beteiligung an der erfolgreich produzierenden Caijiaying-Zinkmine.Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Osisko Metals ( https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-metals-inc/ ) und Griffin Mining ( https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/griffin-mining-ltd/ ).Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/