Zink – ein Metall, zugleich ein wichtiger Stoff im Körper des Menschen

Der Preis für den Rohstoff Zink hat in den letzten Jahren stark zugelegt. 2021 brachte ein 14-Jahres-Hoch

Zink ist ein Grundmetall, dient es doch in der Industrie als Schutz vor Korrosion bei Eisen- und Stahlteilen. Letzten Herbst schwankte der Zinkpreis um die 3.800 US-Dollar. Ursächlich wirkten die Stromkrise und die mit den CO2-Emissionen verbundenen Kosten. Die Nachfrage war stark und es gab Störungen in den Schmelzhütten im Jahr 2021. Aufgrund der starken Nachfrage erwarten viele für das laufende Jahr ein Zinkdefizit, da sich viele Volkswirtschaften erholen. Auf der einen Seite dürfte es eine solide Nachfrage nach Stahl geben, auf der anderen Seite werden neue Minen an den Start gehen. Mitentscheidend für die zukünftigen Zinkpreise sind sicher auch Infrastrukturprojekte in einigen großen Volkswirtschaften und ihr Ausmaß. Zink gibt es bei Osisko Metals im großen Pine Point Zinkbergbau-Camp in den Northwest Territories.





Dass Zink ein lebensnotwendiges Spurenelement im menschlichen Körper ist, ist bekannt. Die Versorgung mit dem Stoff hierzulande gelingt mit einer leichten Vollkosternährung. Beim Thema Nahrung könnte man aus börsentechnischer Sicht an die Agrarrohstoffe wie beispielsweise Weizen denken. Oder auch an Unternehmen, die im Ernährungsbereich mitspielen. Etwa an EnWave, ein Unternehmen, das mit Dehydrierungsmaschinen und der eigenen REV™-Technologie für die Trocknung von Cannabis, Lebensmitteln und pharmazeutischen Produkten sorgt. EnWave konnte bisher mehr als 50 kommerzielle Lizenzen mit verschiedenen Unternehmen abschließen. Jüngst kam eine Vereinbarung mit dem drittgrößten Molkereiunternehmen in Kolumbien dazu.





