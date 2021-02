Zink – ein Metall mit guter Performance

Zu den Industriemetallen, die derzeit besondere Stärke zeigen, gehört auch Zink

Zink nähert sich wieder der 3.000 US-Dollar-Marke. Mit steigenden Impfzahlen gegen Covid-19 steigt auch die Hoffnung auf eine Wiederbelebung der Konjunktur. Die Industrie wird zudem durch das Ende des chinesischen Neujahrsfestes angeschoben. Denn maßgeblich für die Nachfrage und das Angebot ist China. Neben Eisen, Aluminium und Kupfer ist Zink das Metall, das am meisten in der Industrie verwendet wird. Das bläulich-weiße Metall wird meist zum Schutz anderer Metalle gegen Korrosion eingesetzt.





Preistreibend könnten aktuell auch die sinkenden Lagerbestände sein. Im vergangenen Jahr sorgten Produktionsunterbrechungen in einigen Minen für einen Rückgang der Produktion von etwa vier Prozent. Im laufenden Jahr wird mit einem Anstieg der Nachfrage gerechnet.





Zinkminen existieren weltweit, wobei China eine Vormachtstellung zukommt. Das meiste Zink kommt aus China, Australien, Kanada, den USA und Peru. Es gibt viele Explorationsprojekte rund um den Globus. Dabei ist aber der Zeitraum von ungefähr fünf bis zehn Jahren für ein neues Projekt von der Explorationsphase bis zur Produktion zu beachten. So erwarten Experten kurz- bis mittelfristig ein Defizit auf dem Zinkmarkt.





In China dürfte Griffin Mining der größte Zinkproduzent sein. Dafür sorgt die Caijiaying-Zink-Goldmine (auch Silber und Blei). Die Mineralisierung dieser Mine hängt mit einem magmatischen Ereignis im Jurazeitalter zusammen. Die Ressourcenmodelle für die verschiedenen Zonen der Mineralisierung werden fortlaufend aktualisiert. So geht Griffin Mining davon aus in den nächsten Jahren die Produktion um rund 80 Prozent noch zu steigern.





In Kanada besitzt Osisko Metals zwei Zinkprojekte. Das Pine Point Projekt in den Northwest Territories ist für einen Tagebau und einen flachen Untertagebau geeignet und weist eine erfreuliche Vormachbarkeitsstudie auf. Die Bathurst Mining Camp Projekte liegen in New Brunswick.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Griffin Mining (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/griffin-mining-ltd/) und Osisko Metals (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-metals-inc/).





