Zinc One – jetzt wird’s heiß

Zink ist nicht mehr langweilig, so titelten die Analysten Jon Hykawy und sein Kollege Tom Chudnovsky in ihrem jüngsten vom STORMCROW Research zum Zinkmarkt und Zinc One Resources Inc. (ISIN: CA98959W1041 / TSX-V: Z) verfassten Report.

Ihrer Einschätzung zufolge spitze sich der Zinkmarkt weiter zu, da die Schließung von Minen in den vergangenen Jahren sowie keinerlei signifikante Neuentdeckungen ihre Schatten vorauswerfen würden. Der generelle Investitionsmangel würde steigende Zinkpreise nach sich ziehen, was neue Minenprojekte umso wertvoller mache. Ins Auge steche dabei das ‚Bongará’-Projekt von Zinc One. Inzwischen würden sich Zink Batterien zum Hauptkandidaten für eine Lösung des Problems der Stromspeicherung herauskristallisieren. Zudem sei eine steigende Nachfrage aus der ‚Old Economy’ zu spüren.

Das Ungleichgewicht von Nachfrage und Angebot würde demzufolge eine noch stärkere Versorgungslücke aufreißen, wenn der Einsatz von elektrisch aufladbaren Zink-Luft-Batterien zur Massenspeicherung von elektrischer Energie Alltag werden sollte. Diese Batterien hätten als bedeutender Verbraucher von Zinkmetall das Potenzial zu einem wichtigen Element für eine zuverlässigere erneuerbare Stromerzeugung zu werden. Auch wäre es bei einer Sanierung von Stromnetzen unverzichtbar, stellten die Rohstoffanalysten von STORMCROW fest.

Q uelle: STORMCROW

Um der Welt weiterhin Zink zu vernünftigen Preisen zur Verfügung stellen zu können, würden daher zwingend neue Materialquellen benötigt, die in der Lage seien, das Metall zu niedrigen Betriebskosten zu fördern. Auch diese Voraussetzung würde Zinc One mitbringen. Deshalb sei Zinc One für die Experten eines der interessantesten Zink-Unternehmen und ein klarer Kaufkandidat.

Die Kombination aus defizitären Märkten, sowie einem hochkarätigen Managementteam in Kombination mit einem Weltklasseprojekt böte die Chance auf signifikante Unternehmenserfolge, die sich in deutlich steigenden Aktienkursen niederschlagen sollten. Daher sehe man den fairen Wert der Zinc One-Aktie bei 0,66 CAD, aktuell steht sie bei 0,175 CAD.

Q

uelle: STORMCROW

Der Abschwung der vergangenen Jahre hätte im Rohstoffbereich zur Schließung von mehreren großen Minen wie die ‚Century’ und ‚Lisheen’ geführt, andere wie ‚Red Dog’ seien fast ausgebeutet. Derzeit gäbe es nur sehr wenige Projekte, die dem Markt kurzfristig zur Verfügung stünden.

Zur weiter wachsenden Nachfrage nach Stahl und der bestehenden Notwendigkeit, Zink mittels des jahrhundertealten Vereinigungsprozesses sowohl für Stahl als auch für Eisen zu schützen, käme nun auch noch das Potenzial eines essenziellen „elektrischen Metalls“ hinzu, welches für wiederaufladbare Zink-Luft-Batterien nicht wegzudenken sei, um kostengünstig große Mengen elektrischer Energie zu speichern. Daher sei man im Hause STORMCROW hinsichtlich einer zukünftigen, steigenden Preisentwicklung von Zink sehr positiv eingestellt.

Das sollte Zinc One - https://rohstoff-tv.net/c/mid,3074,Firmenpraesentationen/?v=298190 -, mit Sitz im kanadischen Vancouver, mit seinem peruanischen Weltklasseprojekt ‚Bongara’ zugutekommen. Die jüngsten Bohrergebnisse deuten darauf hin, dass die Gehalte nicht nur hoch bleiben, sondern dass das Vorkommen wahrscheinlich noch viel größer wird.

Um dieses weiterhin aktiv zu erkunden, führte Zinc One erst Anfang Mai eine Privatplatzierung mit einem Bruttoerlös von rund 5,4 Mio. CAD durch. Ferner soll ein Teil des Erlöses zum Schuldenabbau genutzt werden, welche sich aufgrund der Forrester Metals-Übernehame aufgebaut hatten.

Auf ‚Bongará’ konnte mittels Bohrungen eine weitere hochgradige Zinkmineralisierung in der Zone der früheren Mine ‚Mina Chica’ nachgewiesen werden. Die endgültigen Bohrergebnisse weisen ein überdurchschnittliches Potenzial auf, welches sich positiv auf die Ressourcenschätzung auswirkt. Besonders hervor stach zuletzt die Bohrung MCH-18-041, die 27,5 % Zink über 21 m durchteufte. Derzeit arbeitet die Gesellschaft an einer neuen Ressourcenschätzung, die noch im dritten Quartal dieses Jahres veröffentlicht werden soll.

Q uelle: STORMCROW

Präsident und CEO Jim Walchuck zeigt sich entsprechend zuversichtlich: „Die Ergebnisse des Bohrprogramms in der Zone ‚Mina Chica’ haben unsere Erwartungen übertroffen und beinhalteten eine neue hochgradige Zinkentdeckung. Dies ist ein spektakulärer Explorationserfolg und ein weiteres erfolgreiches Kapitel in der Geschichte von Zinc One. Obwohl die aktuelle Bohrgenehmigung keine weiteren Bohrungen in dieser Zone beinhaltet, besteht Potenzial für eine Steigerung der Größe des Vorkommens. Das Unternehmen wird einen Antrag auf eine weitere Bohrgenehmigung einreichen, um diese Entdeckung in naher Zukunft zu detaillieren.“

Neben 53 Bohrlöchern im Gebiet ‚Mina Chica’ über rund 2.371 m wurden schon positive Ergebnisse in mehreren Gebieten entdeckt, darunter ‚Bongarita’ und ‚Mina Grande Sur’. Die Bohrungen im Gebiet ‚Mina Grande Centro’ dauern noch an. In einer etwa 100x100 m großen Kernzone innerhalb der dolomitisierten Brekzie konnte über Bohrlöcher ein oberflächennaher Zinkgehalt von mehr als 30 % nachgewiesen werden. Die erfahrenen Geologen und Ingenieure aus dem Zinc One-Team konnten schon zuvor Erfolge in der Errichtung und im Betrieb von Minen verbuchen und alles spricht dafür, das auch dieses Projekt ein Erfolg wird.

Zinc One ist zu günstig, so das Fazit der STORMCROW-Analyse. Selbst bei sehr hohen Diskontsätzen von 24 % hätte das Unternehmen einen fairen Wert von 0,66 CAD. Daher beginne man die erste Berichtserstattung gleich mit einer Kaufempfehlung.

Auch wenn Zinc Ones Projekt ein Oxid-Projekt ist, was im Bergbau schwierig abzubauen sei, wäre das heute dank neuer Technologien kein Problem mehr. Daher seien Kursabschläge für Gesellschaften mit solchen Projekten gegenüber anderen Liegenschaften nicht mehr gerechtfertigt. Die Technologie zur effizienten Verarbeitung von Zinkoxid existiere schon länger und sei permanent verbessert worden. Derzeit sei diese Vorkommensart in der Zinkindustrie weit verbreitet.







Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass JS Research oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien, noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung.